Luchse, Wölfe, Biber, Kraniche und Seeadler kehren wieder nach Niedersachsen zurück, doch andere Tiere wie die Gelbbauchunke drohen zu verschwinden. Besonders gefährdet sind Grünlandvögel wie Bekassinen, Rohrdommeln und inzwischen selbst die Kiebitze. Ihnen macht die intensive Landwirtschaft zu schaffen.

Mit einer neuen Naturschutzstrategie will Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) nun gegensteuern. „Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine zentrale Aufgabe des Staates“, sagte Wenzel gestern in Hannover. Dabei gehe es auch um den Schutz der Bienen, dem „vielleicht wichtigsten aller Nutztiere“. Durch die Bestäubung stellten sie schließlich die menschliche Ernährung sicher.

Der Minister kündigte für Mitte November eine Fachtagung in Schneverdingen an, auf der Kommunen, Naturschutzbehörden, Umweltverbände, aber auch Bürger und betroffene Bauern über den zunehmenden Flächenverbrauch, Dünger- und Gifteinträge in die Böden und Biotopverluste diskutieren sollen. „Das ist eine besondere Herausforderung. Der Naturschutz steht im Widerstreit mit vielen anderen Interessen“, meinte der Minister mit Blick auf Landwirtschaft und Straßenbau.

Wenzel war bei Naturschutzverbänden und auch koalitionsintern in die Kritik geraten, weil er sich nach dem rot-grünen Machtwechsel fast ausschließlich um die Frage der Atommüll-Endlager gekümmert und dabei den Naturschutz vernachlässigt habe. Gestern lobten BUND und NABU die Ankündigung des Ministers zwar „als Schritt in die richtige Richtung“, sie verlangten aber gleichzeitig mehr Geld und Personal etwa für die Belange des Artenschutzes. „Die Absicht ist okay, jetzt müssen aber Taten folgen“, meinte Stefan Ott, Vizechef des BUND-Landesverbandes. Rot-Grün müsse den in den vergangenen zehn Jahren durch Schwarz-Gelb vollzogenen Kahlschlag beim Naturschutz umkehren und Niedersachsen aus der Schlusslicht-Position wieder herausholen, forderte der NABU-Vorsitzende Holger Buschmann. „Sonst kommen wir nicht voran.“

Harsche Kritik äußerte Wenzels FDP-Amtsvorgänger Stefan Birkner. „Weniger Gestaltungsehrgeiz gab es im Umweltministerium noch nie.“ Die einzigen konkreten Ergebnisse seien neue Organisationsstrukturen, die allerdings eher eine Schwächung des Naturschutzes bedeuteten, meinte der liberale Abgeordnete und traf damit einen wunden Punkt. Denn auch in der Koalition sowie bei den Mitarbeitern und Verbänden stoßen die neuen Strukturen auf Unverständnis.

Im Ministerium fasst Wenzel Naturschutz, Wasserwirtschaft und Bodenschutz zu einer Abteilung zusammen, ohne diese aber mit mehr Personal auszustatten. Die neu geschaffene Abteilung Energie und Klimaschutz wird dagegen mit mehreren Stellen aufgestockt. Beim Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) wird im Gegensatz zum Ministerium das Referat Naturschutz aufgesplittet – in einen regional und in einen landesweit zuständigen Bereich. Auch hier gibt es keine einzige zusätzliche Stelle. „Das ist keine Stärkung des Naturschutzes, sondern eine Mogelpackung“, heißt es intern. Auch die Personalräte sollen dem Vernehmen nach Bedenken geäußert haben.

Wenzel verwies dagegen auf die klamme Haushaltslage und die gekürzten EU-Mittel. „Der Erfolg hängt nicht von der Quantität ab, sondern es kommt auf die Qualität an“, meinte der Minister. „Mehr hilft nicht immer mehr.“