Nach der breiten Diskussion um die Löhne in der Fleischindustrie steuert die Branche nun auf einen Mindestlohn zu. Nachdem die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor Kurzem die Arbeitgeber zu Verhandlungen aufgefordert hatte, gab der Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt (VDEW) gestern einen ersten Gesprächstermin bekannt: Am 22. Oktober sollen die Tarifparteien über einen Einstiegslohn für die bundesweit gut 80 000 Arbeitnehmer in Schlachtbetrieben, Geflügelschlachtereien und der Fleischwarenindustrie beraten. Die NGG fordert 8,50 Euro als Stundenlohnuntergrenze und die Regelung weiterer Mindeststandards.

Wie der Arbeitgeberverband mitteilte, sollen die neuen Regelungen auch für ausländische Werkvertragsarbeitnehmer gelten. Dumpinglöhne für diese Arbeitnehmergruppe über den Umweg der Werkverträge hatten bundesweit Empörung ausgelöst. Laut VDEW träfe der Mindestlohn „Schwarze Schafe“, brächte für den Großteil der Branche aber „keine nennenswerte Veränderung“, da schon heute Stundenlöhne zwischen 7 und 12 Euro gezahlt würden.