"Das Mädchen hatte Kontakte über soziale Netzwerke", sagte der Sprecher. "Die betreffenden Personen in Schleswig-Holstein werden derzeit befragt." Die Polizei hatte den Computer des Mädchens abgeholt. Er hatte auf mögliche Hinweise zum Verbleib des Kindes untersucht werden sollen, hieß es. Läge keine Straftat vor, wäre der Fall damit abgeschlossen.

Das Mädchen wurde zunächst im Familienkreis untergebracht, aber noch nicht bei den Eltern, sagte der Sprecher. Hintergrund sei ein Ansturm von Journalisten in Stelle. Am Vormittag konnte aber die Mutter ihre Tochter an einem geheim gehaltenen Ort wiedersehen.

Eine Schaffnerin hatte das Mädchen erkannt. Auch einer 17-Jährigen im Zug war das Gesicht des Mädchens bekannt vorgekommen, nachdem ein Foto des Kindes von Polizei und Medien per Internet verbreitet worden war. Ein Blick ins Smartphone der 17-Jährigen brachte dann den beiden Frauen die Gewissheit darüber, dass sie die Gesuchte vor sich hatten. Die Schaffnerin informierte daraufhin einen zufällig im Zug sitzenden Polizisten, der das Mädchen in Hamburg seinen Kollegen übergab. Dann befragten Jugendermittler noch am Mittwochabend das Kind. Gestern folgten weitere Befragungen.

Die Zwölfjährige war am Dienstag in Stelle aufgebrochen, angeblich um Schulhefte zu kaufen. Dann verlor sich zunächst ihre Spur und eine fieberhafte Suche begann. Dutzende Beamte, zwei Spürhunde und ein Hubschrauber suchten nach dem Kind. Über Facebook wurde auch nach ihm gefahndet, bis die Schülerin schließlich am Mittwochabend im Zug erkannt wurde.