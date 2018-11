Jede zehnte Krankschreibung lässt sich auf Allergien zurückführen.

Der Krankenstand sei von 4,7 auf 4,5 Prozent gesunken, teilte die Kasse in Hannover mit. Nur in Bayern und Baden-Württemberg sei der Krankenstand mit jeweils 3,9 Prozent geringer gewesen als in Niedersachsen.

Die häufigsten Ursachen für Krankschreibungen seien Erkrankungen des Atmungssystems sowie des Skelett- und Muskelsystems. Grundlage sind die Daten ausschließlich der KKH-Versicherten. Das sind deutschlandweit 1,8 Millionen, davon in Niedersachsen rund 95 000. (dpa)