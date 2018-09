Schüler an einer Realschule in Niedersachsen. (dpa)

Lüneburg. Die Zahl der Neugründungen von Gesamtschulen und Oberschulen in Niedersachsen geht in diesem Jahr stark zurück. Nach den Sommerferien nehmen 19 neue Oberschulen und, einschließlich der Nienburger, fünf neue Gesamtschulen ihre Arbeit auf. Das sagte die Sprecherin der Landesschulbehörde, Susanne Strätz.

Sie erwartet aber, dass sich das Bild im kommenden Jahr wieder ändern wird, weil die neue rot-grüne Landesregierung die Hürden für die Gründung von Gesamtschulen gesenkt hat. Berechnungen des Kultusministeriums gehen davon aus, dass in Niedersachsen in den kommenden fünf Jahren 50 neue Gesamtschulen gegründet werden könnten.

Künftig müssen die Kommunen als Schulträger für die Neugründung von Gesamtschulen nur noch ausreichend Schüler für vier Parallelklassen nachweisen – nicht mehr für fünf wie unter der früheren CDU/FDP-Regierung. Diese hatte die Einrichtung solcher Schulen sogar lange Jahre ganz verboten. In Ausnahmen dürfen künftig sogar dreizügige Gesamtschulen genehmigt werden.

Das Interesse an neuen Oberschulen ist in diesem Jahr vor allem im Emsland und in der Region um Osnabrück groß. Auch in Delmenhorst öffnet nach den Ferien eine neue Oberschule. Das Oberschul-Modell gibt es in Niedersachsen seit drei Jahren. Abitur kann dort nicht gemacht werden. (wk)