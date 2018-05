Ist der Wolf eine Chance, neue Gäste zu gewinnen oder vergrault er Reisende – eine Frage, die die Diskussion mit Fachleuten am Freitagabend in Eschede (Landkreis Celle) bestimmte. Dabei ging es auch um einen Wolf aus Munster, der kürzlich hinter einer Frau mit Kinderwagen und Hund hinterhergelaufen war. In den kommenden Tagen will das Land Niedersachsen dem verhaltensauffälligen Wolf auf den Pelz rücken.

„Wenn solche Meldungen auftauchen, spüren wir sofort die Konsequenzen. Innerhalb von einer Woche hatten wir drei Abmeldungen von Familien mit Kindern“, so Ulrich Schlichte, Besitzer einer Pension mit Reiterhof in Eschede und einer von rund 150 Besuchern der Veranstaltung „Wolf, hast du den Gast gestohlen?“

Mit dem Wolf werben

Elke Meyer leitet in Lutterloh einen Ferienhof. Absagen wegen des Wolfes habe es bei ihr bisher nur selten gegeben – sie beunruhigt etwas anderes: „Wir haben früher für Großeltern mit ihren Enkelkindern zum Beispiel Nachtwanderungen durch den Wald angeboten. Ich will nicht die Verantwortung übernehmen, wenn dabei was passiert.“ Wolfsberater Helge John hat Verständnis für diese Ängste und versucht, sie zu relativieren: „Niemand kann garantieren, dass ein Wolf keinen Menschen anfällt. Jedes Jahr werden in Deutschland bis zu zehn Menschen von Hunden getötet – und es gibt nicht einen Fall, in dem ein Wolf einen Menschen auch nur angeknurrt hat.“ Nach seiner Überzeugung könnten Kinder weiterhin natürlich in den Wald gehen.

Auch das befürchtete Ausbleiben von Jagdgästen sieht John nicht als reale Gefahr. Er bestätigt, dass der Abschuss von Wild für die Jäger durch den Wolf schwieriger geworden sei, da die Tiere sich vorsichtiger verhielten. „Die meisten Jäger sind dem Wolf gegenüber positiv eingestellt. Wenn sie Spuren von ihm entdecken oder bei der Jagd tatsächlich einen Wolf sehen, entschädigt sie dies meistens für eine möglicherweise entgangene Beute.“

Reiter sind nach Überzeugung der niedersächsischen rot-grünen Landesregierung durch Wölfe nicht speziell gefährdet – so die Antwort auf eine kleine Anfrage von CDU-Abgeordneten im vergangenen Jahr. Jürgen Reimer, der auf seinem „Traumzeithof“ in Dalle unter anderem Kutschkurse und Ausritte für Pferdetouristen anbietet, teilt diese Überzeugung. Für ihn ist der Wolf ein Glücksfall. „Zu uns kommen Touristen, die Ruhe suchen und die Natur erleben wollen. Für sie ist das Auftauchen des Wolfes in unserer Gegend ein Indikator dafür, dass hier die Welt noch in Ordnung ist. Wir müssen mehr mit dem Wolf werben, über ihn mehr informieren und auch Angebote machen,+ wie zum Beispiel Führungen auf der Suche nach Wolfsspuren.“

Eine intakte Natur

Das Biohotel Kenners Landlust im kleinen Ort Dübbekold in der Göhrde gehört zu den wenigen niedersächsischen Anbietern von Wolfswanderungen. Wolfsberater Kenny Kenner hatte zunächst Bedenken, dass er seine Stammgäste verprellen könnte, wenn er auf den Wolf im Wendland aufmerksam macht. „Doch unsere Gästezahlen sind nicht zurückgegangen, im Gegenteil: Unsere Wolfswochen für Familien mit Kindern sind unser am besten besuchtes Angebot, wir haben dadurch viele neue Besucher gewonnen“, sagt Kenner.

Innerhalb einer Woche erarbeitet eine Försterin mit Kindern ein Theaterstück zum Thema Wolf, neben der Wolfswanderung gibt es einen Infoabend und mit Hilfe einer Fotofalle kann beobachtet werden, wer sich nachts im Wald herumtreibt. Kenners Frau Barbara betont: „Wir wecken nicht die Erwartung, dass man einen Wolf sehen kann. Doch das ist auch gar nicht nötig, denn wer auf unseren Führungen eine Spur oder etwas Wolfskot findet, freut sich und ist stolz.“ Die Anmeldungen kommen vor allem aus Berlin und Hamburg, aber auch aus Bayern und der Schweiz. Etwas hat sie überrascht: „Seitdem wir mit dem Wolf werben, wird uns viel eher abgenommen, dass wir in einer intakten Natur leben.“

Vorbild für die Vermarktung des Wolfs ist die sächsische Lausitz, wo im Jahre 2000 die ersten Wölfe in Deutschland seit 150 Jahren geboren wurden. Dort gibt es heute elf Wolfsrudel. „Durch die Medien gab es darüber viele Berichte, die viele Menschen in unsere Region lockten. Davon profitieren vor allem Gastgeber, die mit dem Wolf werben“, sagt die Biologin Helene Möslinger vom Wolfskontaktbüro aus Rietschen und ergänzt: „Es gibt Ferienwohnungen mit Namen wie ‚Sieben Geißlein‘, es gibt in Restaurants Menüs wie ‚Wolfsschmaus‘, es gibt Souvenirs mit Wolfsmotiven, Ausstellungen und Führungen. Die Anbieter berichten von steigender Nachfrage.“

Wachsende Besucherzahlen im Wolfcenter

Und auch das Wolfcenter in Dörverden spricht von kontinuierlich wachsenden Besucherzahlen. 2015 bestaunten mehr als 40 000 Gäste die auf dem 5,2 Hektar großen Gelände gehaltenen Wölfe. „Die Besucher kommen aus ganz Deutschland, gerade in den Ferienzeiten“, sagt Wolfscenter-Gründer Frank Faß. Ihm geht es darum, den Wolf in der Dauerausstellung weder verherrlichend noch als Bestie darzustellen und dabei auch Konflikte nicht auszublenden. „Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn es um den Wolf geht. Die Kritik durch Schafhalter und Jäger an der Ausbreitung des Wolfes hat in meinen Augen weniger mit realen Einbußen durch den Wolf als vielmehr damit zu tun, dass beide Gruppen sich mehr Anerkennung durch die Gesellschaft wünschen“, so Faß.

Die sieben in Niedersachsen bislang eindeutig festgestellten Wolfsrudel leben in den Regionen Munster, Bergen, Eschede/Scheuen, Eschede/Marwede, Wietzendorf, Wendland und im Landkreis Cuxhaven. Einzelne Wölfe sind in allen Landkreisen schon mal gesichtet worden. Das auffällige Tier aus Munster soll jetzt von einem schwedischen Experten vergrämt werden. Ein Abschuss des streng geschützten Wolfs, teilt das Umweltministerium mit, wäre das allerletzte Mittel.