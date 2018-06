DGB und Landvolk rufen zur Teilnahme an Kommunalwahl auf

„Wer wählt, bestimmt mit“

Peter Mlodoch

Hannover. Ob Kindergärten, Straßen oder Freibäder: Die Entscheidungen darüber fallen in erster Linie in den Städten, Gemeinden und Kreisen. Wer darauf Einfluss nehmen wolle, müsse am nächsten Sonntag auch zur niedersächsischen Kommunalwahl gehen, sagte der der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DBG), Hartmut Tölle, am Montag in Hannover.