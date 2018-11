Keinen Bock auf Unterricht: Schulschwänzer gibt es in Bremen zur Genüge. Das Bildungsressort geht von 500 festen Schulverweigerern aus – und davon, dass mit dem Modellprojekt der Familienklassen gegengesteuert werden kann. (UDO MEISSNER)

Schließlich sei nicht Faulheit der tiefere Grund, sondern häufig gravierende innerschulische oder familiäre Probleme. Pädagogische Angebote sollen helfen.

Wilhelmshaven. Notorisches Schulschwänzen solle stärker geahndet werden, verlangt Niedersachsens Kultusminister Bernd Althusmann (CDU) - notfalls mit Bußgeld. Die Stadt Wilhelmshaven versucht als Schulträger jetzt einen anderen Weg. In einem standardisierten abgestimmten Verfahren wollen die 23 städtischen Schulen mit dem Schulamt und der Jugendhilfe ab 2012 häufiges Fehlen nicht vordringlich als Ordnungswidrigkeit behandeln, sondern als Hilferuf.

"Lange bevor ein Kind fehlt, dokumentiert es Desinteresse am Unterricht", sagt der zuständige Dezernent Jens Graul. Dahinter steckten Konflikte in der Schule, im Elternhaus oder im sozialen Umfeld. "Hier wollen wir tätig werden, so gut eine Behörde das kann." Als Ersatzelternhaus sieht die Stadt sich nicht, "aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, möglichst jeden Schüler zu einem Schulabschluss zu bringen".

Fiskalisches Kalkül

Die Kommune handelt dabei nicht nur aus einem Bildungsideal heraus, sondern auch aus fiskalischem Kalkül: Ein fehlender Schulabschluss habe schließlich häufig zur Folge, dass die Betroffenen ein Leben lang nicht arbeiten können und von staatlicher Fürsorge leben, sprich den Kommunalhaushalt belasten. "Und wer häufig fehlt, läuft umso schneller Gefahr, das Klassenziel zu verfehlen", warnt Graul.

Nach dem niedersächsischen Schulgesetz entscheidet jede Schule beziehungsweise Lehrkraft autonom, wann konkret ein Fall von Schulverweigerung vorliegt. Darauf reagiert dann auch jede Schule anders mit Schüler- und Elterngesprächen, mit Schulsozialarbeit oder mit der Aufforderung ans Ordnungsamt, ein Bußgeld oder soziale Arbeit zu verhängen. In Kooperationsverträgen mit dem Jugendamt haben nun bereits etliche Schulen der Stadt Wilhelmshaven zunächst eine einheitliche Definition festgelegt. Eine Schulpflichtverletzung liegt ihr zufolge vor, wenn ein Schüler an fünf von 30 aufeinander folgenden Schultagen unentschuldigt fehlt.

Als ein Fehltag gilt alles, was einen halben Schultag übersteigt. In einem solchen Fall muss die Schulleitung künftig mitteilen, was sie bisher unternommen hat. Binnen 24 Stunden muss das Jugendamt daraufhin Kontakt mit den Lehrkräften und - soweit vorhanden - mit den Schulsozialarbeitern suchen. "Anders als die Schule kann die Jugendhilfe das Elternhaus gezielt ansprechen und Angebote machen", erklärt Graul und fügt hinzu, für manche Kinder sei es besser, wenn sie den ganzen Tag in der Schule seien.

Das Verfahren gilt für alle Kinder der allgemeinbildenden Schulen. Um volljährige Jugendliche und Berufsschüler kümmert sich ein von Stadt und Jobcenter betriebenes Qualifizierungsunternehmen. Vor einer Geldbuße sollen künftig verstärkt soziale Angebote wie die Fahrradwerkstatt des SOS-Hilfeverbundes gemacht werden, um Kinder wieder auf den Schulbesuch einzustimmen.

Bei dem Projekt setzen Schulverweigerer unter Anleitung gebrauchte Fahrräder instand - mit Erfolg. Seit 2009 haben circa 30 Kinder in der Werkstatt praktisch gelernt, verantwortung zu übernehmen und ihren Tag zu strukturieren. Bis auf ein, zwei gingen die meisten der ehemaligen Schulverweigerer inzwischen wieder regelmäßig zur Schule, sagt Holger Heimbeck, Anleiter in der Fahrradwerkstatt.

"Pädagogische Maßnahmen haben jetzt grundsätzlich Vorrang vor Ordnungsmaßnahmen", betont denn auch Schulamtsleiter Hans-Gerhard Giersdorf. Bei den Schulen stieß der Plan auf offene Ohren, berichtet Giersdorf. Viele Pädagogen wünschten sich schon lange mehr Rückendeckung bei diesem Problem. Am liebsten würden sie auch auf Feuerwehrkräfte des Schulträgers zurückgreifen, die schon vorsorglich eingreifen könnten, bevor Kinder und Jugendliche der Schule fern bleiben.

Im Jahr 2010 wurden in Wilhelmshaven nach Angaben der Stadt 123 Bußgeldbescheide gegen Schüler sowie 128 Bescheide gegen Eltern erlassen. Eltern werden mit 100 Euro belangt, im Wiederholungsfall steigt es in 100-Euro-Schritten. Die Schüler selbst erhalten einen eigenen Bußgeldbescheid, der meist in eine Arbeitsauflage umgewandelt wird. Besonders häufig fehlen Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren in den beiden Hauptschulen und den zwei Berufsbildenden Schulen.

Für schwierige Fälle von Schulverweigerung hat das Amtsgericht Hannover kürzlich ein neues Projekt gestartet: Wenn bei Schulschwänzern massive Probleme in der Familie vorliegen, können Jugendrichter den Eltern das Sorgerecht in schulischen Angelegenheiten entziehen. Hat der Schulverweigerer schwere psychische Probleme, ist auch ein Entzug des Sorgerechts in Gesundheitsdingen möglich.