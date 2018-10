Erstmals ist ein Wolf aus dem Rudel in Munster mit einem Sendehalsband versehen worden. Vom Umweltministerium in Hannover beauftragte Fachleute hätten dem zuvor mit einer Betäubungsspritze ruhig gestellten Tier am Montagmorgen ein Halsband mit Sender umlegen können. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums in Hannover mit.

Bereits Anfang Mai hatte das Umweltministerium angekündigt, dass die Überwachung des Rudels vom Truppenübungsplatz Munster künftig verstärkt werden solle. Gemeinsam mit der Bundesforstverwaltung, der Landesjägerschaft Niedersachsen und weiteren Experten solle die wiederholte Sichtung von Tieren untersucht werden, die nur eine geringe Scheu vor den Menschen zeigten. Mehrfach hatten zuvor Spaziergänger und Landwirte von Annäherungen der Tiere bis auf wenige Meter berichtet.