Lüneburg

Wolfssuche per Flugzeug

DPA

Lüneburg. Erstmals wird auch aus der Luft nach dem verhaltensauffälligen Wolf in der Heide gesucht. In Lüneburg startete dazu am Sonntag ein Flugzeug mit einem vom niedersächsischen Umweltministerium beauftragten Mitarbeiter.