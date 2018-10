Laatzen

Zahl der Neurentner sprunghaft angestiegen

Laatzen. Die Zahl neuer Rentner in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Insgesamt sei an rund 63 500 Menschen 2014 erstmals eine finanzielle Absicherung gezahlt worden, das war ein Plus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover in Laatzen mit.