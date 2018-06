Verspätungszeit unklar - ist der Grund mangelnde Kommunikation zwischen Deutscher Bahn und den privaten Unternehmen wie die NWB? (dpa)

Hannover/Bremen. Bei Störungen oder Verspätungen werden Bahnfahrer nicht ausreichend informiert, sagen Fahrgastverbände. Es hapere an der Kommunikation zwischen der Deutschen Bahn (DB) und den privaten Verkehrsunternehmen. Die DB sieht dagegen kein grundsätzliches Problem. Zu Informationspannen komme es nur in Ausnahmefällen.

Das hat wohl jeder Bahnfahrende schon einmal erlebt: Man steht auf dem Gleis, der Zug kommt nicht und keiner weiß, wie es weitergeht. Auf kleineren Bahnhöfen können Reisende nur auf die Informationstafel schauen. Wer auf größeren Bahnhöfen festsitzt, kann am Verkaufs- oder Informationsschalter fragen. Doch manchmal weiß auch das Personal dort nicht, wann und ob der erwartete Zug einfährt.

Dass Fahrgäste bei Störungen nicht ausreichend und rechtzeitig informiert werden, passiere "regelmäßig und zu häufig", sagt Corinna Hagedorn, Sprecherin des Fahrgastbeirates im Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen (VBN). Der Fahrgastbeirat sieht Handlungsbedarf: "Das Thema steht weit oben auf unserer Liste", so Hagedorn.

Für Björn Gryschka, niedersächsischer Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, ist die Ursache des Problems klar: Es hapere an der Kommunikation zwischen den privaten Bahnunternehmen und der Deutschen Bahn (DB), die das Streckennetz betreibt. Die Informationen laufen über zu viele verschiedene Kanäle, kritisiert der Sprecher. "Die Zahl der Schnittstellen ist zu hoch."

So liefen die Informationen teilweise automatisch per SMS auf den Anzeigetafeln ein. In anderen Fällen müssten die Disponenten der Eisenbahnbetriebe die für die Betreuung der Bahnhöfe zuständige DB Station & Service AG jedoch per Mail oder telefonisch über Verspätungen oder Störungen informieren. "Da entstehen Reibungsverluste", so Gryschka. "Das könnte standardisiert laufen."

Er verweist auf ein Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts von Anfang März. Demnach ist die Deutsche Bahn verpflichtet, Fahrgäste über Lautsprecherdurchsagen oder elektronische Texttafeln über Fahrplanabweichungen zu informieren. "Das geht in die richtige Richtung", sagt Gryschka.

Seiner Meinung nach wurde die Bahnreform mit der Teilprivatisierung des niedersächsischen Netzes nicht zu Ende gedacht: Denn die privaten Bahnunternehmen zahlen Gebühren an die Station & Service AG der Deutschen Bahn, die als Dienstleister für die Betreuung der Bahnhöfe zuständig ist. Gryschka fordert, dass die Informationen in jedem Fall an die Fahrgäste gelangen müssen, unabhängig davon, ob und welchen Vertrag das Unternehmen mit der Deutschen Bahn hat.

Private Bahnunternehmen wie die Nordwest-Bahn und die Metronom Eisenbahngesellschaft verweisen denn auch auf deren Zuständigkeit. "Die Deutsche Bahn ist als Dienstleister für die Information der Fahrgäste zuständig", sagt Hagen Grützmacher, Sprecher von Metronom und dem Schwesterunternehmen Erixx. Die Eisenbahngesellschaft gebe Störungen und Verspätungen standardisiert an die Transportleitung der Deutschen Bahn weiter. Das funktioniere in der Regel. Trotzdem ist Grützmacher mit dem Ergebnis nicht vollständig zufrieden. Er spricht von "Verbesserungspotenzial". "Die Informationen kommen teilweise nicht auf dem Bahnsteig an." Einen bestimmten Punkt, an dem es hake, gebe es jedoch nicht, so der Sprecher. "Das ist situationsabhängig."

Auch Egbert Meyer-Lovis, Sprecher der Deutschen Bahn für den Bereich Niedersachsen, räumt ein, dass es in Einzelfällen zu Informationslücken komme. Das seien jedoch Ausnahmefälle, die durch Systemabstürze oder komplizierte Fälle, wie etwa die Vollsperrung des Bremer Bahnhofs bei einer Zugentgleisung im Februar, zustande kämen. In der Regel würden die Daten aller Bahnunternehmen in Niedersachsen "flächendeckend" in einem standardisierten Verfahren erfasst und über Lautsprecherdurchsagen, Anzeigetafeln oder die Mitarbeiter an den Informationsschaltern weitergegeben. Die Angestellten in den Verkaufsstellen seien jedoch "aus Datenschutzgründen" nicht berechtigt, Informationen über die Züge weiterzugeben. Gründe dafür konnte Meyer-Lovis auch auf Nachfrage nicht nennen.