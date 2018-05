ULTRALEICHTFLUGZEUG

Zwei Verletzte bei Absturz

Nienburg. Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges nahe Nienburg sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Flugzeug am Sonntagabend beim Landeanflug auf den Flugplatz in Kuppendorf außer Kontrolle geraten.