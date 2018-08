Dringend notwendig sei der Weiterbau der A 20 bis nach Niedersachsen, um das Nadelöhr Hamburg zu entlasten, sagte der Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Logistik (UVL) Schleswig-Holstein, Thomas Rackow.

Bei der Küstenautobahn A 20 hätte die Industrie sich einen ersten Spatenstich auf niedersächsischer Seite längst gewünscht, sagte auch der Verkehrsexperte der Industrie und Handelskammer in Niedersachsen (IHK), Felix Jahn. Inzwischen laufe aber für einen ersten Abschnitt das Planfeststellungsverfahren, und werde für einen zweiten Abschnitt Ende des Jahres gestartet.

Gerade nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hofft die Logistikbranche auf einen Schub für den Ausbau der Infrastruktur. Deren Ausbau wird auch Thema der Kieler Koalitionsrunde aus CDU, Grünen und FDP sein, die am Mittwoch über die Themenkomplexe Wirtschaft und Verkehr verhandeln will.

An die neue Landesregierung knüpfe die Logistikbranche große Erwartungen. Es bestehe ein erheblicher Sanierungsbedarf bei der Verkehrsinfrastruktur, der zugunsten der gesamten Wirtschaft des Landes mit aller Konsequenz nun umgesetzt werden muss, sagte Rackow. „Die CDU hat im Wahlkampf unter anderem mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur geworben. Da wäre eine mögliche CDU-geführte Landesregierung natürlich im Zugzwang“, sagte Rackow. „Entscheidend ist der Verlauf der Koalitionsgespräche und welche Partei letztlich für die entscheidenden Ressorts die Verantwortung übernimmt.“

Autobahnen von Hamburg ins Hinterland sind für Schleswig-Holstein und Niedersachsen wichtig – auch aber mehr Umschlagmöglichkeiten vom Lastwagen auf die Schiene. Eine Forderung der Logistikwirtschaft ist die Einrichtung eines solchen Terminals in Neumünster. „Das ist auch für den internationalen Güterverkehr mit Skandinavien und Südeuropa wichtig“, sagte Rackow. „Wir fordern seit Langem ein solches Terminal, aber leider hat die alte Landesregierung uns keine Finanzierungszusage gemacht.“ In Niedersachsen soll ein solcher Umschlagbahnhof in Lehrte bei Hannover entstehen. Die Planungen liefen schon lange, wenn der sogenannte Megahub endlich gebaut werde, könne er auch überlastete Autobahnen entlasten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN), Benjamin Sokolovic.

Zu lange Planungsverfahren für wichtige Verkehrsprojekte beklagt auch die IHK in Niedersachsen. Die Planung müsste verschlankt und das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden abgeschafft werden, sagte Experte Jahn. Klagen verzögerten die Projekte ins Unendliche und trieben die Kosten in die Höhe.

Alle für Niedersachsen wichtigen Verkehrsprojekte seien im neuen Bundesverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf berücksichtigt und eine Finanzierung sei zugesichert, dies sei positiv, so Jahn. „Geld ist nicht das Problem, jetzt geht es um die Umsetzung.“ Eine zentrale Forderung an das Land sei, nun genügend Planungspersonal einzustellen.