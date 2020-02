Nach einem schweren Unfall auf der A1 kam es im Bereich Stuhr zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 12.20 Uhr einen Stau zu spät erkannt und war mit rund 65 Kilometern pro Stunde auf einen stehenden Laster aufgefahren. Der 40-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Lkw wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die A1 war in Richtung Bremen bis in den Abend vollgesperrt. Ein Befahren der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg war ab dem Autobahndreieck Stuhr wieder möglich.

Erst am Dienstag war es zu einem schweren Unfall auf der A1 zwischen Posthausen und Oyten gekommen. Dabei wurden sechs Polizisten, die auf dem Weg zum Pokalspiel in Bremen waren, verletzt, zwei von ihnen schwer.