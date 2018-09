Ein Geisterfahrer verursachte am Mittwoch einen schweren Unfall auf der Autobahn 1. (Friso Gentsch, dpa)

Kilometerlange Staus nach einem Unfall mit einem Falschfahrer: Auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Osnabrück war der Verkehr am Mittwochnachmittag stundenlang lahmgelegt. Acht Autos und zwei Lastwagen waren nach Polizeiangaben in den Unfall verwickelt.

Der Geisterfahrer wurde bei dem Zusammenstoß in Höhe Holdorf (Landkreis Vechta) schwer verletzt, ein weiterer Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen gesperrt, in Richtung Osnabrück wurde der Verkehr später aber wieder freigegeben. Die Fahrzeuge wurden bei der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden von der Autobahn abgeleitet.

Der stehende Verkehr im Umfeld der Unfallstelle wurde nach der stundenlangen Bergung der kollidierten Fahrzeuge am Abend über den Standstreifen abgeleitet. Seit Donnerstagmorgen ist die Autobahn zwischen Bremen und Osnabrück wieder in beide Richtungen frei befahrbar, so ein Polizeisprecher. Wegen der Aufräumarbeiten hatte sich der Verkehr dort zwischenzeitlich auf zwölf Kilometer gestaut.

Die Ursache für die Geisterfahrt war zunächst noch völlig unklar. Der Falschfahrer, der frontal mit dem Lastwagen zusammenstieß, wurde angesichts der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungs-Helikopter in ein Krankenhaus transportiert. Ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt waren acht Autos und zwei LKW an dem Unfall beteiligt. (dpa/lni)

