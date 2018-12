Die Sperrung der A1 ab Groß Ippener Richtung Hamburg wegen eines verunglückten Sattelzuges ist wieder aufgehoben. (Polizei)

Der am Vormittag verunglückte Sattelzug ist geborgen, die seit 14 Uhr eingerichtete Sperrung der A1 Richtung Hamburg ab der Anschluss-Stelle Groß Ippener ist seit 15.40 Uhr aufgehoben. Das teilt die Autobahnpolizei Ahlhorn mit.

Der mit 15 Tonnen Gemüse beladene Sattelzug war um 11.17 Uhr in der Zufahrt zur Autobahn-Großbaustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der 26-jährige Fahrer überfuhr rund 100 Meter der Außenschutzplanke, bevor er den Lkw stoppen konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand an der Schutzplanke ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, so die Polizei.

Der Sattelzug steckte im aufgeweichten Grünstreifen fest. Für die Bergung hatte die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen die Autobahn Richtung Hamburg voll gesperrt. Der Verkehr war an der Anschluss-Stelle Groß Ippener von der A1 abgeleitet worden.

++ Dieser Artikel ist um 16.37 Uhr aktualisiert worden ++