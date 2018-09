Im Zuge der Fahrbahnerneuerung auf der A27 wird die Anschlussstelle Verden-Ost für eine Woche gesperrt. (Björn Hake)

Im Zuge der Erneuerung der Fahrbahn auf der Autobahn 27 zwischen Verden und Walsrode wird die Anschlussstelle Verden-Ost gesperrt.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mitteilt, beginnt die Sperrung am Dienstag, 25. September, ab etwa sechs Uhr morgens. Und sie wird danach andauern bis Dienstag, 2. Oktober, sechs Uhr. Sowohl die Ausfahrt als auch die Auffahrt in Richtung Walsrode sind in dieser Zeit an der Anschlussstelle Verden-Ost nicht möglich.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Bremen werden gebeten, bereits die Anschlussstelle Verden-Nord zu nutzen. Von dort aus werden sie über die Umleitung U54 in Richtung Verden geleitet, kündigt die Landesbehörde an.

Wer Richtung Walsrode unterwegs ist dafür die Anschlussstelle Verden-Ost nutzen möchte, wird über die Umleitung U56 bis zur Anschlussstelle Walsrode-West geführt.

Im weiteren Verlauf der Fahrbahnerneuerung wird auch noch die Anschlussstelle Walsrode-Süd gesperrt werden müssen, so die Landesbehörde weiter. Die Termine würden rechtzeitig bekannt gegeben.

Bereits im Juni/Juli begannen die Vorarbeiten für die Fahrbahnerneuerung. Die Betonfahrbahn in Richtung Walsrode wird seit Ende Juli auf kompletter Breite in einer Länge von rund 13,5 Kilometern erneuert. Die Baukosten belaufen sich auf rund 6,7 Millionen Euro.