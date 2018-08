Obwohl 1883 Lehrerstellen neu besetzt wurden, reicht es nicht für eine spürbare Verbesserung der Unterrichtsversorgung. (Julian Stratenschulte/DPA)

Das Land Niedersachsen sucht immer noch Lehrer, die Unterrichtsversorgung lässt zu wünschen übrig, Abordnungen bleiben ein Ärgernis: Neben einigen Lichtblicken sieht Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zu Beginn des neuen Schuljahres auch reichlich Schatten. „Wir haben viele Fortschritte erzielt, aber auch noch viele Baustellen zu bearbeiten“, meinte der Ressortchef am Mittwoch in Hannover selbstkritisch.

Lehrerorganisation und die Landtagsopposition stellten der SPD/CDU-Regierung ein mieses Zeugnis aus. „Stillstand ist programmiert“, schimpfte die Grünen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg mit Blick auf „fehlende Konzepte bei der Inklusion“ und vage Aussagen für eine bessere Besoldung von Grundschullehrern.

„Die ­Attraktivität des Lehrerberufs stellt sich nicht durch Ankündigungen und Beteuerungen ein. Die lange geforderte Bezahlung nach A 13 müsse jetzt kommen – und nicht irgendwann. „Sonst kann man sich jede Kampagne für die Werbung neuer Lehrkräfte sparen.“ Tonne hatte zuvor eine juristische Prüfung der ­Höhergruppierung und einen Beschluss der Landesregierung noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt.

Mehr zum Thema Schulstart in Bremen Keine Zwangsversetzungen für Lehrer In Bremen sollen doch keine Lehrer zwangsversetzt werden. Das hat Bildungssenatorin Claudia Bogedan ... mehr »

Einen kleinen Erfolg beim Werben um Lehrer konnte Minister Tonne immerhin vermelden: Von den 2000 neu ausgeschriebenen Stellen seien mittlerweile 1883 besetzt, zwei neue Kollegen seien noch am Morgen dazugekommen. Damit habe man 300 Lehrkräfte mehr eingestellt, als durch Pensionierung, Kündigung oder Tod ausgeschieden seien.

Und: „Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange“, betonte Tonne. Das Bewerberverfahren laufe noch bis Ende August, bei „Bewegung auf dem Markt“ auch noch länger. Für eine spürbare Verbesserung der Unterrichtsversorgung reicht das allerdings nicht: „Der Gesamtwert wird sich bei 99 Prozent einpendeln“, prognostizierte Tonne.

Das ist nur geringfügig mehr als im abgelaufenen Schuljahr mit 98,7 Prozent. Während Gymnasien und Grundschulen mit rund 100 Prozent ganz gut dastünden, habe sich die Situation an den Haupt-, Real- und Oberschulen sowie in der Sekundarstufe eins der Gesamtschulen „deutlich verschärft“, musste der Minister zugeben. „Dort sind es nur 95 Prozent. Das ist nicht akzeptabel.“

Eine große Belastung

Ein Gegenmittel seien die Abordnungen, die zeitweise Versetzung von Lehrern an andere Schulformen, sagte Tonne. Insgesamt gut 2000 Lehrkräfte sind nach vorläufigen Zahlen des Ministeriums diesmal davon betroffen, 870 weniger als noch zum Februar 2018. Sie müssen 18.500 Stunden anderswo unterrichten, 6000 weniger im Vergleich zu Beginn des zweiten Schulhalbjahrs.

Spürbar entspannt hat sich laut Tonne die Lage bei den besonders umstrittenen Abordnungen von Gymnasiallehrern an Grundschulen. Betroffen seien hier nur noch gut 400 Pädagogen mit 2660 Stunden. Vor sechs Monaten waren es noch 760 Lehrkräfte mit 4470 Stunden. Dennoch mochte der Minister nichts schönreden. „Für die betroffenen Lehrkräfte bedeutet das eine große Belastung.“

Aber im Vergleich zum Vorjahr sei das Verfahren deutlich transparenter abgelaufen, die Schulen seien frühzeitig noch vor den Sommerferien informiert worden. Außerdem seien allein 5000 Abordnungsstunden darauf zurückzuführen, dass man 250 Gymnasiallehrer neu eingestellt habe, für die es derzeit keinen Bedarf an Gymnasien gebe und man sie deshalb an andere Schulen schicke, erklärte Tonne: „Das ist allemal besser, als sie gar nicht einzustellen.“

Mehr zum Thema Fachkräftemangel an Schulen in Bremen Pensionierter Lehrer klagt über geringen Stundenlohn Immer wieder beschweren sich pensionierte Lehrer über den geringen Stundenlohn, den sie bei der ... mehr »

Das alles nutze nicht viel, kritisierte der Verband Bildung und Erziehung (VBE). „Das Abordnungskarussell dreht sich weiter, aber die Unterrichtsversorgung an den Grundschulen bessert sich kaum“, meinte VBE-Landeschef Franz-Josef Meyer. Von „bewusster Schönfärberei“ sprach der Vorsitzende des Philologenverbandes, Horst Audritz. Gerade die Gymnasiallehrer litten an einer hohen Belastung durch „zahllose Überstunden“.

Es sei also falsch, von einer ausreichenden Versorgung der Gymnasien mit Lehrkräften zu reden. „Tonne ist und bleibt ein Ankündigungsminister“, ätzte der FDP-Bildungsexperte Björn ­Försterling. Entgegen seinen großen Worten vor einem Jahr habe der Ressortchef keine spürbaren Verbesserungen bei Unterrichtsversorgung und Abordnungen erreicht. Der einzige Unterschied zu seiner SPD-Vorgängerin Frauke Heiligenstadt bestehe darin, dass er den Mangel besser organisiere.

300 zusätzliche Lehrerstunden pro Woche

Mit Start des neuen Schuljahrs will Niedersachsen 20 weitere Schulen in einem schwierigen sozialen Umfeld fördern. Dafür stelle man vor allem insgesamt 300 zusätzliche Lehrerstunden pro Woche bereit, erklärte Kultusminister Tonne. Außerdem wolle man die Schulen gemeinsam mit den Kommunen bei einer konzeptionellen Weiterentwicklung unterstützen.

Davon profitieren sollen acht Schulen in Hannover, sechs in Salzgitter sowie jeweils drei in Delmenhorst und Wilhelmshaven. Anders als in dem bereits laufenden Programm wolle man aber eine Stigmatisierung vermeiden und daher nicht mehr von „Brennpunktschulen“ sprechen, meinte der Ressortchef. „Schule plus“ lautet denn auch der neue Name des Projekts, das zunächst bis 2020 angelegt ist.

Attraktivere Bedingungen würde die betreffenden Schulen auch wieder für Lehrer attraktiver machen, gab sich Tonne optimistisch. „Das Programm bleibt weit hinter dem eigentlichen Bedarf zurück“, kritisierte Grünen-Expertin Hamburg. „Hier braucht es keine weiteren Modelle an einzelnen Schulen, sondern verlässliche und dauerhafte Rahmenbedingungen.“