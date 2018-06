Die dritte Waffenamnestie seit 2003 endet am 1. Juli. Wer illegal eine Waffe oder Munition besitzt, kann sie noch straffrei abgeben. (DPA)

Am Sonntag ist Schluss. Wer eine illegale Waffe in seinem Besitz hat, kann sie bis zum 1. Juli straffrei bei den Waffenbehörden oder bei der Polizei abgeben. Sonst knallt‘s – sozusagen. Bis zum Stichtag umfasst die Amnestieregelung „auch das Führen einer illegalen Waffe auf dem direkten Weg zur Übergabe“, stellt das niedersächsische Innenministerium klar.

Das unerlaubte Führen einer Waffe gilt normalerweise schon als Straftat. Mit Einführung des neuen bundesweiten Waffengesetzes begann im Sommer 2017 die Übergangsfrist: „Den Besitzern solcher illegaler Waffen soll durch die Amnestieregelung ein Anreiz gegeben werden, einen Weg aus der Illegalität zu finden.“ Dabei ist manchem Waffenbesitzer gar nicht bewusst, dass er juristisch auf Abwegen wandelt.

Sogenannte Dachbodenfunde aus Nachlässen, an denen Angehörige kein Interesse haben, gebe es immer wieder, sagt Jana Lindemann, Sprecherin des Landkreises Osterholz. Es würden auch defekte Waffen zur Vernichtung abgegeben, oder „nicht mehr wirtschaftlich zu veräußernde“. Seit Beginn der Amnestieregelung seien 13 Waffen abgegeben worden, für die keine Besitzerlaubnis vorgelegen habe und die damit unter die eigentliche Amnestieregelung fallen. Offensichtlich nehmen viele den Aufruf zum Anlass, sich zwar erlaubter, aber ungeliebter Waffen zu entledigen. Im Kreis Osterholz waren es bisher 205.

Im Kreis Verden überwiegt die Zahl der abgegebenen Waffen aus illegalem Besitz: 23 Kurz- und 17 Langwaffen wurden abgegeben, aus legalem Besitz stammten vier Kurz- und 16 Langwaffen. Zudem nahm die Behörde 1200 Stück Munition entgegen. Bei einer früheren Waffenamnestie im Jahr 2009, die allerdings nicht unterschied zwischen erlaubt und unerlaubt, zwischen Kurz- oder Langwaffe, und die auch Munition nicht berücksichtigte, seien 261 Waffen abgegeben worden. Das teilt Svenja Winkelmann vom Fachdienst Ordnung und Verkehr der Behörde mit. Im Landkreis Rotenburg, so Sprecherin Christine Huchzermeier, wurden bis Freitag 61 illegale Waffen abgegeben, 2009 seien es 87 gewesen.

Im Landkreis Oldenburg, so Sprecher Oliver Galeotti, wurden bislang 122 Waffen abgegeben. Im Landkreis Diepholz geht Alfred Domroese, Fachdienstleister Ordnung, von rund 200 erlaubten Waffen aus. „Nur eine illegale Waffe und ein bisschen Munition“ seien bislang abgegeben worden. „Ab Montag wird es ernst“, sagt er. Die Gefahr, erwischt zu werden, sei nicht zu unterschätzen: „Sie verreisen, bei Ihnen wird eingebrochen, die Nachbarn rufen die Polizei – und die findet eine Pistole in Ihrer Wohnung, die nicht registriert ist. Dafür droht dann eine empfindliche Geldstrafe. Das hatten wir alles schon.“

Landesweit waren zu Jahresbeginn 4343 abgegebene Schusswaffen aufgelistet, darunter 598 aus illegalem Besitz. Außerdem wurden 443 Hieb- und Stichwaffen abgegeben, darunter 76 illegale. 2009 waren nach Angaben des Innenministeriums in Niedersachsen 17 036 Waffen, davon 16 629 Schusswaffen und 407 Hieb- und Stoßwaffen, abgegeben worden, darunter 2637 illegale Waffen.

Kurz vor der Amnestie 2009 hatte das Innenministerium nach dem Amoklauf von Winnenden eine Rückgabeaktion initiiert, bei der 9572 Waffen abgegeben wurden, darunter 714 illegale, deren Besitzern Straffreiheit zugesichert wurde. Mit den kompletten Zahlen zur aktuellen Rücknahmeaktion rechnet das Ministerium nicht vor Mitte Juli.

In der Stadt Bremen haben Ordnungsamt und Polizei bisher 101 erlaubnispflichtige und 163 erlaubnisfreie Waffen entgegengenommen. Zahlen aus Bremerhaven, teilt die Pressestelle mit, lägen dem Innenressort noch nicht vor. Die Zahl der Anträge für den sogenannten kleinen Waffenschein, der beispielsweise zum Führen einer Schreckschusspistole berechtigt, ist in Bremen von 581 im Jahr 2016 auf 178 im vergangenen Jahr zurückgegangen. Dieser Trend zeichnet sich auch in Niedersachsen ab: Im Kreis Oldenburg beispielsweise waren es 305 Anträge im Jahr 2016, im Vorjahr noch 122. Im Kreis Rotenburg sank die Zahl im selben Vergleichszeitraum von 341 auf 215.

Alfred Domroese geht von aktuell 800 erteilten kleinen Waffenscheinen im Kreis Diepholz aus – ohne Stuhr und Weyhe, die eigene Waffenbehörden haben. Auch hier sinke das Interesse. Domroese kann sich gut vorstellen, dass der Andrang nachlässt, weil es viele Missverständnisse gegeben habe. „Jungs können sich so eine Schreckschusswaffe kaufen. Dazu brauchen sie nur ihren Personalausweis. Aber wenn sie die Pistole außerhalb ihres Grundstückes führen wollen, brauchen sie den kleinen Waffenschein“, sagt Domroese. „Damit hat man aber noch keine Schießerlaubnis, die kostet extra und ist zeitlich und lokal eng begrenzt. Zum Beispiel zur Silvesterknallerei – für wenige Stunden.“ Da sei manchem die Sache schon verleidet.

Ältere Herrschaften, die aufrüsten wollen, warnt Domroese regelmäßig: „Ihr gefährdet euch mit solchen Waffen unter Umständen. Womöglich mehr, als dass ihr Sicherheit gewinnt.“ Eine rüstige 80-Jährige, ehemals Schützenkönigin, habe auf dem kleinen Waffenschein beharrt, „schließlich könne sie mit Waffen umgehen“. Alfred Domroese verlangte sicherheitshalber ein ärztliches Gutachten – und hat nichts mehr davon gehört.