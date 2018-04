Seit Freitagabend wird die Achtjährige vermisst. (Polizei Braunschweig)

Die achtjährige Nami aus Braunschweig ist nach einer 24-stündigen Suche gefunden worden. Das vermeldete die Braunschweiger Zeitung am Samstagabend. Polizisten und das Technische Hilfswerk suchten am Samstag fieberhaft nach dem Mädchen. Mehr als 100 Einsatzkräfte durchkämmten das Wohngebiet nahe dem Braunschweiger Bahnhof, Park und der Gegend rund um den nahegelegenen Heidbergsee. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Die Ermittler befragten Nachbarn, Freunde und Mitschüler des Mädchens.

Das Kind sei am Freitagnachmittag zum Spielen rausgegangen und zum Abendessen nicht nach Hause gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Eltern riefen daraufhin die Polizei. Es habe keinen Streit in der Familie gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die Achtjährige habe in der Schule aber erzählt, dass die Familie umziehen wolle und sie das nicht gut finde. (dpa)