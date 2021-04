Einen Impftermin zurückzugeben, ist teilweise mit viel Aufwand verbunden. (Christian Kosak)

Hubert Schefft hat nicht ganz genau Buch geführt. Aber wenn er jetzt so darüber nachdenke und im Kopf überschlage, komme er auf bestimmt fünf, sechs Stunden, die ihn diese Angelegenheit beschäftigt habe, sagt er. Diese Angelegenheit, das ist der Versuch, seinen Impftermin in Niedersachsen zu stornieren.

Was sich wie ein simpler Akt anhört, wuchs sich innerhalb der vergangenen zwei Wochen zu einer kleinen Odyssee aus. Schefft hat Mails geschrieben und Telefonate geführt, ohne Erfolg. „Wenn man überlegt, dass wir seit über einem Jahr Corona haben, ist es unglaublich, dass es für einen Vorgang wie das Stornieren eines Impftermins keine bequeme und bürgernahe Lösung gibt“, sagt er. Schefft ist Polizeibeamter. Er arbeitet in Bremen und lebt in Ohlenstedt im Landkreis Osterholz. Er ist 60 und Risikopatient. Schon die Klärung, wo er sich impfen lassen muss, ist ein erstes Hin und Her. In Bremen, also dort, wo er arbeitet? Oder in Niedersachsen, dort, wo er lebt? Zunächst, sagt Schefft, sei er an das Land Niedersachsen verwiesen worden. Dort beantragt er über das Impfportal im Internet einen Termin. Da Impfstoff nach wie vor knapp ist, wird er auf die Warteliste gesetzt. In der Zwischenzeit erhält er aber doch die Möglichkeit, sich in Bremen impfen zu lassen. Das macht er auch. Am 31. März hat er die erste Impfung bekommen. Kurz darauf erreicht ihn eine E-Mail aus Niedersachsen mit zwei Impfterminen für das Impfzentrum in Osterholz-Scharmbeck. Und damit beginnt das nächste Hin und Her.

Zunächst versucht Schefft, seinen Termin über das Impfportal zurückzugeben. Ein Klick, und die Sache ist erledigt, denkt er. Aber nichts da. Eine Möglichkeit dafür sucht er vergeblich. Also schreibt er eine Mail an den Verantwortlichen, der im Impressum steht. Weil erst einmal nichts passiert, versucht es Schefft parallel bei der Hotline, „gefühlte 100 Mal“. Er kommt nicht durch. Tagelang. „Ich finde das unverantwortlich. Termine sind kostbar. Ich habe eine Nachbarin, die ist 79 und wartet sehnlichst auf einen Termin“, sagt er und schreibt seine Erfahrungen in eine Mail, die er an den WESER-KURIER schickt.

Tatsächlich ist der Fall kein Einzelfall. „Es gibt diese Nachfragen immer wieder“, sagt Jana Lindemann, Sprecherin des Landkreises Osterholz, „wir bekommen häufiger zurückgespiegelt, dass die Hotline nicht oder nur schwer erreichbar ist.“ Schon zum Start der Impfkampagne Ende des vergangenen Jahres hatten verärgerte Bürger davon berichtet. „Der Herr hat alles richtig gemacht, indem er sich ans Land gewendet hat“, sagt Lindemann, „denn das Land muss den Termin im Portal wieder freigeben. Wir können das nicht.“ Allerdings kann der Landkreis vermitteln. „Man kann das Bürgertelefon anrufen“, sagt Lindemann. Der Landkreis könne dann auf kurzem Wege versuchen, das Impfzentrum über die Absage zu informieren. Im Impfzentrum gebe es eine Liste mit Impfberechtigten, die kurzfristig an frei gewordenen Terminen einspringen könnten, „die werden dann angerufen“, so Lindemann, „es soll schließlich keine Dosis verfallen.“

Im benachbarten Landkreis Rotenburg ist die Stornierung von zugeteilten Terminen auch via E-Mail möglich, an orga2.impfzentrum@lk-row.de. Allerdings sollte dies nur in Ausnahmefällen geschehen, teilt der Landkreis mit. Die Zahl der Absagen hat zuletzt zugenommen, offenbar weil sich Berechtigte lieber bei ihrem Hausarzt als im Impfzentrum impfen lassen möchten. Eine Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums in Hannover appelliert allerdings an die Impfberechtigten, lediglich Wartelistenplätze abzusagen. 300.000 Menschen im Land stehen zurzeit auf der Warteliste. Menschen, die bereits einen konkreten Termin im Impfzentrum haben, sollten diesen möglichst auch wahrnehmen. Schon jetzt seien viele Hausarztpraxen wegen der enormen Nachfrage überlastet.

Hubert Schefft hat am Ende doch noch Erfolg gehabt. Er ist irgendwann einfach direkt zum Impfzentrum marschiert und hat seine Impfbestätigung mit Anmeldecode dort am Schalter zurückgegeben. Das hat ihn noch einmal Zeit gekostet. Immerhin habe man ihm dort aber versprochen, sich um alles Weitere zu kümmern. Reagiert hat jetzt auch das Land. Am Donnerstagabend teilte das Gesundheitsministerium mit, dass Impftermine und Wartelistenplätze ab sofort online über das Impfportal stornierbar seien.

Zur Sache

So macht's Bremen

Auch im Land Bremen kommt es vor, dass Menschen ihren Impftermin nicht einhalten können. Was in Bemen in diesem Fall zu tun ist? „Einfach unter der Nummer anrufen, die im Anschreiben angegeben ist, und absagen“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Der Termin werde dann umgehend wieder freigeschaltet und stehe für andere berechtigte Personen zur Verfügung. Es spiele auch keine Rolle, ob der Betreffende aus Bremen oder Bremerhaven komme. „Wir haben für Bremen und Bremerhaven ein gemeinsames Callcenter“, so Fuhrmann.