Seit 1977 kicken dort spielfreudige Abgeordnete und Mitarbeiter aller Fraktionen einträchtig für einen guten Zweck. Doch nun herrscht Ärger. Denn die Fußballer der AfD dürfen in der Mannschaft des FC Landtag vorerst nicht mitspielen. Der Grund: Sie wollen eine aus dem Ethik-Kodex des DFB übernommene Ehrenerklärung zu Toleranz nicht unterschreiben, wie der AfD-Abgeordnete Harm Rykena sagte.

Bei den Landtagswahlen im vergangenen Oktober war die AfD erstmals ins Parlament eingezogen. Das neue Team des FC Landtag brauchte lange, um eine Mannschaft aufzustellen. „Wir wollten eine gemeinsame Linie festlegen, die alle mittragen können“, sagte der Kapitän Stefan Klein (SPD). Man habe sich auf eine Erklärung geeinigt, die alle Spieler unterschreiben sollten und die einen Passus aus dem DFB-Ethik-Kodex enthielt. Darin heißt es unter anderem, man dulde keine Diskriminierungen, Belästigungen oder Beleidigungen aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung und wolle Vielfalt auf und abseits des Platzes achten und fördern.

Doch beim Mannschaftstreffen vor dem ersten Spiel der neuen Legislaturperiode am vergangenen Freitag kam es zum Knall. Die zwei Kicker der AfD wollten den Passus nicht tragen. „Vielfalt ist aus unserer Sicht nicht förderungswürdig“, sagte dazu der AfD-Abgeordnete Rykena. Nach Darstellung des grünen Landtagsabgeordneten Belit Onay und anderer Teilnehmer der Mannschaftssitzung habe die AfD die provozierende Frage gestellt, ob mit der Vielfalt auch Messerstecher gemeint seien. „Ich bin wirklich schockiert. Ich hätte gedacht, dass man sich wenigstens auf diesen Minimalkonsens aus dem DFB-Kodex hätte einigen können“, sagte Onay. Der FC Landtag spiele zu karitativen Zwecken, und er wolle keine Diskussionen mit AfD-Abgeordneten haben, gegen welche Mannschaften man antreten könne und gegen welche nicht. Die niedersächsischen AfD-Spieler wollen nun erst einmal in der Fraktion beraten, wie sie mit der Erklärung weiter verfahren sollen. Beim Spiel des FC Landtag gegen das Team des Gefängnisses Wolfenbüttel am Dienstagabend sollten die AfD-Fußballer jedenfalls nicht auf dem Platz stehen.