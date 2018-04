Der abgesetzte AfD-Chef Paul Hampel, dem ein diktatorischer Führungsstil vorgeworfen wird, und die Fraktionsvorsitzende Dana Guth treten zur Vorstandswahl an. (dpa)

Die Einladung soll offenbar freundliche Normalität ausstrahlen. Via Homepage der AfD-Bundespartei werden die „lieben Mitglieder des AfD-Landesverbandes Niedersachsen“ zum Landesparteitag am kommenden Wochenende nach Braunschweig eingeladen. „Mit herzlichen Grüßen, Ihr Notvorstand Niedersachsen“, schließt das Schreiben.

Notvorstand? Vor zwei Monaten hatte die AfD-Bundesspitze die Macht beim heillos zerstrittenen Landesverband Niedersachsen übernommen und die komplette Führungscrew um den Landeschef und Bundestagsabgeordneten Paul Hampel abgesetzt. Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Dirk Nockemann übernahm mit seinen Bundestagskollegen Kay Gottschalk aus Nordrhein-Westfalen und Stephan Protschka aus ­Bayern das Zepter. Dieser Notvorstand ordnete – gedeckt durch die AfD-Satzung – die Neuauflage des im Januar geplatzten Landesparteitages mit der Neuwahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter an.

So kommt es nun in der Stadthalle der ostniedersächsischen Löwenstadt zum Showdown der verfeindeten Lager. Gleich fünf Kandidaten – Stand Mittwoch – bewerben sich um den Chefposten. Auch der 60-jährige Hampel, dem seine Gegner diktatorischen Führungsstil vorwerfen, will trotz der Absetzung erneut antreten. „Ich muss mich nicht verstecken“, sagt der ehemalige Ostasien-Korrespondent der ARD und verweist im Gespräch mit dem WESER-KURIER auf steigende Mitgliederzahlen sowie stetig zunehmende Wahlerfolge in Niedersachsen. „Da können doch all die bösen Berichte über mich nicht gezogen haben.“

Zwei verfeindete Lager

6,2 Prozent hatte die AfD bei der Landtagswahl am 15. Oktober geholt, mit neun Abgeordneten stellt sie die kleinste der fünf Fraktionen im Leineschloss. In einem Brandbrief direkt nach dem Urnengang hatten die Bundestagsabgeordneten Jörn König und Wilhelm von Gottberg ihren Kollegen Hampel persönlich für dieses aus ihrer Sicht extrem magere Ergebnis verantwortlich gemacht. Für das „nicht unbedingt AfD-affine Niedersachsen“ sei das doch ein ganz guter Wert, verteidigt sich der Angegriffene und schiebt die Schuld für die Querelen auf seine beiden ehemaligen Stellvertreter.

Seine Widersacher setzen ihre Hoffnungen jetzt auf Fraktionschefin Dana Guth. Die 47-jährige Immobilien-Kauffrau aus Göttingen sieht ihre Hauptaufgabe als künftige Parteivorsitzende darin, das lähmende Chaos und den inneren Streit zu beenden. „Wir sind alle eine Partei. Wir haben es schon schwer genug, da sollten wir zusammenhalten“, meint Guth im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER und beklagt die Ausgrenzung der AfD im Parlament durch die SPD/CDU-Koalition und die Oppositionskollegen von Grünen und FDP. Vom Lagerdenken halte sie nichts. „In der Fraktion ist so ziemlich jede Richtung vertreten. Aber wir arbeiten als Team gut zusammen.“ Im Landtag haben die AfD-Abgeordneten bislang auf Provokationen verzichtet. Man wolle durch Sacharbeit überzeugen, begründet die Fraktionschefin dies.

Hampel passt diese Linie nicht. In internen Runden poltert er heftig gegen Guths „Kuschelkurs“. Man werde daher auf dem Parteitag einen „richtig harten Kampf“ führen. „Ja, wir sind Schmuddelkinder.“ Aber das sei allemal besser, als sich anzubiedern. ­Offiziell fasst der frühere Fernsehmann seine Attacken in mildere Worte. Mit „Stolz und Begeisterung“ registriere er die „harten Angriffe“ seiner Bundestagskollegen gegen das Establishment auf allen Themenfeldern.

Kritik an Kuschelkurs

„Das würde ich mir von der Fraktion in Hannover und insbesondere ihrer Spitze auch wünschen.“ Vorwürfe, er teile die Ansichten des Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, weist Hampel zurück. „Ich bin gar kein Flügelmann.“ Er habe sich nur gegen ein Parteiausschlussverfahren ausgesprochen. Auf dem angestrebten Weg zu Volkspartei dürfe die AfD niemanden ausgrenzen. „Da gehört ein Björn Höcke selbstverständlich dazu.“

Der Ausgang der Vorsitzenden-Kür gilt als völlig offen, da die AfD kein Delegiertensystem pflegt, sondern jedes anwesende Mitglied abstimmen darf. „Es kommt also auf die Mobilisierung ab“, raunt ein Landtagsabgeordneter mit bangem Blick auf die vom Hampel-Lager betriebene interne „Schlammschlacht“ gegen Guth. Sogar dem selbsternannten „Einigungskandidaten“ Dietmar Friedhoff („Ich trete an, um das Hauen und Stechen der Vergangenheit zu beenden“) wird misstraut. Die Kandidatur des Bundestagsabgeordneten aus der Region Hannover sei doch nur ein „geschickter Schachzug“ Hampels, warnt ein Kritiker. Sollte der Ex-Chef selbst scheitern, könne er damit zumindest einen Vertrauten in der Parteispitze installieren.

Begleitet wird der Parteitag von zwei höchst unterschiedlichen Protestgruppen. Ein „Bündnis gegen rechts“ wirbt für ein buntes und tolerantes Braunschweig. Die rechtsextremistische NPD will für den „Tag der deutschen Zukunft“, ein Neonazi-Treffen Anfang Juni in Goslar, mobilisieren.