Gedenkstättenarbeit

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

AfD will gegen Ausschluss klagen

Michael Evers

Hannover. Die AfD will gegen ihren Ausschluss aus dem Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten, zu denen das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen gehört, klagen. Sollte die von den übrigen Parteien Ende Februar beschlossene Gesetzesänderung in Kraft treten, strebe die AfD eine Klage vor dem niedersächsischen Staatsgerichtshof an, sagte Klaus Wichmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, am Donnerstag.