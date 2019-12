Ein Mitarbeiterin steht vor dem Abklingbecken im Reaktorgebäude vom Kernkraftwerk Unterweser. Seit 2018 läuft der Rückbau des Werks. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Was passiert mit Bauschutt aus dem Rückbau des Kernkraftwerks Unterweser bei Rodenkirchen in der Wesermarsch? Der Stromkonzern Preussen-Elektra hat dem niedersächsischen Umwelt- und Energieministerium im Zusammenhang mit dem geplanten Rückbau ein überarbeitetes Gutachten übergeben. In dem 68 Seiten umfassenden Einzelnachweis geht es nach Angaben des Unternehmens um die strahlenschutzrechtliche Eignung der Deponie Brake-Käseburg für freigegebene Abfälle.

Die Unterlagen seien Anfang Dezember eingegangen, bestätigte das Ministerium. Das Gutachten werde nun von der Fachabteilung für Atomaufsicht und Strahlenschutz sowie von Sachverständigen der TÜV Nord EnSys GmbH geprüft. „Zur Dauer der Prüfung können wir leider noch nichts sagen“, betonte eine Sprecherin. Die Kraftwerksleitung hatte Anfang November klargemacht, dass sie die Deponie für geeignet halte und kein „K.o.-Kriterium“ gefunden worden sei. Aus Sicht des Unternehmens könnte der Prozess im ersten Quartal 2020 entscheidungsreif sein. Allerdings sei dies Sache des Ministeriums. Der Rückbau des Kernkraftwerkes läuft seit 2018 und wird über eineinhalb Jahrzehnte dauern.

Sollte die Prüfung ergeben, dass die Deponie Käseburg strahlenschutztechnisch geeignet ist, folgt ein Freigabebescheid, der mit Nebenbestimmungen verbunden sein kann. Sollte Käseburg nicht freigegeben werden, dann muss eine andere Deponie gefunden werden. Bei der Lagerung geht es um Abfälle wie etwa Bauschutt, Beton oder Dämmmaterial, die zuvor „freigemessen“ wurden. Dafür darf eine Strahlendosis von zehn Mikrosievert pro Person und Jahr nicht überschritten werden. Bürgerinitiativen halten die Deponie für ungeeignet und wollen eine Lagerung verhindern. Zudem kritisieren sie das Messverfahren und die Grenzwerte als veraltet. (dpa)