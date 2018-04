Der 61-Jährige war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen in Stadland unterwegs, als er einen platten Reifen bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Weil ihm für einen Reifenwechsel das nötige Werkzeug fehlte, fuhr er einfach mit dem defekten Reifen weiter. Die Felge erhitzte sich schließlich derart, dass das Auto kurz vor der Wohnung des Mannes Feuer fing und vollständig ausbrannte. Zudem gab es Schäden am Asphalt-Belag der Straßen auf seinem Heimweg. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die alarmierten Beamten kassierten den Führerschein des Mannes, der beim Alkoholtest auf 1,36 Promille kam. Der ausgebrannte Wagen hatte nach Schätzung der Polizei einen Wert von rund 10 000 Euro, dazu kommen noch die Fahrbahnschäden. (dpa)