Wie die Polizei Rotenburg am Samstag mitteilte, wurde der Polizei 22:20 Uhr eine größere Gruppe von etwa 80 Personen gemeldet, die an der Autobahnraststätte Grundbergsee Süd im dortigen Schnellrestaurant aggressiv auftrete und Lebensmittel entwenden würde. Die Personen waren Fußballfans des FC Hansa Rostock, die sich in ihren Pkw auf der Rückreise von dem Spiel mit dem SV Werder Bremen II befanden.

Rund 40 Fans konnten durch zusammengezogene Polizeikräfte an der Raststätte gestellt und deren Personalien festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde vor Ort eingeleitet.

Kurz darauf gingen bei der Polizei weitere Notrufe aus den Raststätten mit Schnellrestaurants an der Hansalinie aus Bockel, Sittensen und Mienenbüttel ein, bei denen sich ebenfalls über alkoholisierte und randalierende Fußballfans beschwert wurde. Auch hier konnten eintreffende Beamte schlichten. Grund der Auseinandersetzung sollen Beschwerden über angeblich zu lange Wartezeiten bei der Essensbestellung gewesen sein. Zu strafbaren Handlungen ist es hier nicht gekommen.

Ein Fußballfan konnte in Sittensen auf frischer Tat angetroffen werden, als er am linken Vorderreifen eines geparkten Funkstreifenwagens manipulierte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (wk)