Erst pusten, dann starten – Streitthema Alkolocks. (Pfarrhofer/DPA)

Der frisch gekürte neue Präsident des Verkehrsgerichtstags, der Bielefelder Rechtsprofessor Ansgar Staudinger, musste gleich sein Improvisationstalent beweisen. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hatte mit nur wenigen Tagen Vorlauf und ohne nähere Angabe von Gründen ihr Erscheinen in Goslar abgesagt. Staudinger, Nachfolger des langjährigen VGT-Chefs und Ex-Generalbundesanwalt Kay Nehm, sprang kurzerhand mit einem eigenen Vortrag ein und widmete sich dem neuen europäischen Reiserecht. Fluggesellschaften müssten endlich zu einer Art Rücklagenfonds für die von ihren Kunden oft weit im Voraus bezahlten Flugpreise gezwungen werden, forderte der Präsident mit Blick auf die Pleite von Air Berlin.

In seiner Rede sprach sich der Reiserechts-Experte auch für ein verbraucherfreundlicheres Prozessrecht aus. Für Streitigkeiten mit dem Veranstalter solle künftig nicht dessen Firmensitz, sondern der Wohnort des Urlaubers für den Gerichtsstand maßgeblich sein. „Gerade wenn kleine Fälle fernab verhandelt werden, lohnt es sich für die Betroffenen oft nicht.“ Bei Ärger mit der Autoversicherung ist inzwischen das Wohnort-Gericht der Kunden zuständig – nicht zuletzt Folge der Empfehlung eines früheren Verkehrsgerichtstages.

Mehr zum Thema Alkohol am Steuer Es kracht im Minutentakt Der Verein BADS informiert in Bremen über die Auswirkungen von Alkohol und Drogen im ... mehr »

Beim umstrittenen Thema der eingebauten Wegfahrsperren für betrunkene Autofahrer vertrat Staudinger im Gespräch mit dem WESER-KURIER eine eher zurückhaltende Linie. „Das ist ein Instrument für diejenigen, die schon entsprechend aufgefallen sind“, meinte der Rechtsprofessor. Ein Einsatz dieser Geräte sei als begleitende Maßnahme denkbar für Fahrzeuglenker, die mit 1,1 bis 1,6 Promille erwischt worden seien. Hiermit könne man deren künftige Fahreignung kontrollieren. Als allgemeines Präventionsmittel im Kampf gegen Alkohol am Steuer lehnte Staudinger ein Zwangspusten vorm Losfahren allerdings ab. „Das wäre zu viel des Guten. Damit würde man alle Autofahrer unter Generalverdacht stellen.“ Drastischer hatte sich zuvor schon Vorgänger Nehm geäußert: „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Deutschen sind doch kein Volk von Säufern.“

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) setzt sich dagegen für den EU-weiten verpflichtenden Einbau solcher Alkolocks in alle Neuwagen ein. „Dies könnte Fahrten unter Alkoholeinfluss weitgehend verhindern“, erklärte UDV-Leiter Siegfried Brockmann. Bei den derzeit noch zwischen 2000 und 3000 Euro teuren Geräten kann man das Auto erst starten, wenn der Fahrer mittels Atemalkoholanalyse nachweist, dass er nichts oder wenigstens nicht zu viel getrunken hat. Experte Brockmann verwies auf die jährlich 300 Getöteten und Tausende von Verletzten, die in Deutschland auf das Konto betrunkener Fahrer gingen. Man habe inzwischen oder bekomme noch alle möglichen Assistenzsysteme, die Unfälle reduzieren sollten, meinte der Experte. „Warum nutzen wir nicht die vorhandene Technik zur Bekämpfung eines unserer Hauptprobleme?“

Mehr zum Thema Mehr Verkehrskontrollen in Bremen "Verbrecher sind in Autos unterwegs" Polizeidirektor Rainer Zottmann über Poser, Raser sowie Waffen- und Drogenfunde bei ... mehr »

Auch Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) schloss den Masseneinsatz der Alkolocks nicht von vornherein aus. „Warum sollten wir auf technische Möglichkeiten verzichten, die die Straße sicherer machen und andere Verkehrsteilnehmer schützen helfen?“, sagte die frühere Richterin im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Da sind aber noch ganz viele Fragen zu klären“, erklärte Havliza mit Blick auf die Genauigkeit der Geräte, Manipulationsmöglichkeiten, Kosten und nicht zuletzt auch mögliche Grundrechtseingriffe. Sicher sei jedoch, dass man den verpflichtenden Einbau nur auf europäischer Ebene beschließen könne.

„Das alles muss man sehr genau diskutieren“, mahnte der Präsident der Deutschen Verkehrswacht, der frühere Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig (SPD), zur Sorgfalt. Denkbar sei ein Einsatz bei den sogenannten Spiegeltrinkern, die trotz eines hohen Alkoholpegels meist nicht verhaltensauffällig seien. Auch für Brummi-Piloten komme das System in Betracht. Hier gebe es das Phänomen, dass einige Lkw-Fahrer die verordnete Zwangspause des Sonntagsfahrverbots mit Trinken verbracht hätten und dann nach dem Ende um Mitternacht mit gefährlichem Restalkohol losführen. Und der Einsatz für alle? „Da bin ich noch nicht festgelegt.“

Der ADAC hält dagegen den Masseneinbau für „nicht notwendig“. Auch seien Lkw-Fahrer nicht die richtige Klientel für Alkolocks, betonte Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident Verkehr bei dem Münchner Automobilclub. „Für Berufskraftfahrer gilt 0,0-Promille.“ Dies zu beachten und zu überwachen, sei ureigene Aufgabe der Lkw-Lenker und ihrer Arbeitgeber. Für auffällig gewordene Autofahrer könne die Teilnahme an einem Alkolock-Programm aber eine Chance bedeuten, um schon vor Ablauf der sonst üblichen Sperrfrist zumindest ein Auto mit Alkohol-Blockade fahren zu können. An diesem Freitag will der Verkehrsgerichtstag in Goslar seine Empfehlungen zu den Sperrsystemen abgeben.

Zur Sache

Umfrage zum Veranstaltungsort

Oberbürgermeister Oliver Junk bemühte schmunzelnd das Verfassungsgericht mit Urteilen zum Gewohnheitsrecht; Niedersachsens Regierung in Gestalt von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann setzte mit einem exklusiven Empfang die Weltkulturstätte Rammelsberg in Szene. Mit geballten Kräften warben Stadt und Land für den Verbleib des Verkehrsgerichtstags in Goslar – und gegen einen Umzug nach Leipzig. Offenbar erfolgreich: Die neue VGT-Führung um Präsident Ansgar Staudinger zeigte sich über so viel „Wertschätzung“ – und wohl auch die finanzielle Unterstützung – sehr angetan. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit – und das auch auf eine lange Zeit“, rief der Rechtsprofessor den Niedersachsen zu. Eine Umfrage unter den Teilnehmern soll das Bekenntnis noch bestätigen. Der VGT findet in Goslar jährlich seit 1963 statt. Dabei gab es oft Klagen über miese Betten- und Raumkapazitäten. Doch Besserung ist in Sicht: mit neuen Hotels und einer Stadthalle.