Preis für beste Kantine vergeben

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Alle drei Wochen gibt’s Currywurst

Christian Brahmann

Braunschweig. Pünktlich um 12 Uhr bildet sich am Tresen von Küchenchef Oliver Grosche eine lange Schlange. Die Mitarbeiter beim Werkzeughersteller Perschmann in Braunschweig kommen gern in die Unternehmenskantine.