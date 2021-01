Per Förderband passieren die Stämme das Sägewerk. Währenddessen werden sie geteilt, vermessen und weiter zersägt, bis sie am Ende die richtige Breite und Länge für eine Palette haben. (Tom Wesse)

Deutschland kann mehr als Autos und Impfstoffe. Paletten zum Beispiel. In allen Formen und Größen werden rund 101 Millionen jährlich hergestellt; unter anderem für den Export ins Ausland. „Innerhalb Europas werden definitiv die meisten Paletten in Deutschland gefertigt“, sagt Ralf Schlesselmann. Er leitet in der vierten Generation ein Sägewerk im niedersächsischen Asendorf, das außerdem Paletten produziert. Doch wie genau wird eigentlich aus einem meterhohen Baum eine Palette?

Der Anfang einer Schlesselmann-Palette liegt auf dem Rundholzplatz. Baumstämme sind dort zu Pyramiden gestapelt und warten darauf, entrindet und verarbeitet zu werden. „Unser Holz bekommen wir aus den Wäldern innerhalb eines Radius von 150 Kilometern“, sagt Schlesselmann. Das Gelände seines Betriebes ist sehr weitläufig, mit vielen Maschinen, Hallen und natürlich Holz. Jede der Baumpyramiden ist eine Charge, die zusammen abgefertigt werden wird. „Durch diese Einteilung können wir genau nachvollziehen, wie viel Holz aus welchem Wald kam und dementsprechend bezahlen“, erklärt Schlesselmann. 35.000 Festmeter Rundholz verarbeitet sein Werk jährlich.

Bezahlt wird nach Menge. „Wir vermessen die Stämme in unserer Entrindungsanlage per 2D-Messung“, sagt der Sägewerksleiter. Ein Rumpeln ist zu hören. Einer der Baumstämme, die auf einer Art Förderband liegen, scheint sich davor zu sträuben, sich von der Wurzelreduktion beschneiden zu lassen. Chancen hat er gegen die Maschine allerdings nicht. Er wird nach der Behandlung weitergeschoben. Fünf große Messer legen sich um den Stamm und entrinden ihn. Danach ist er bereit für die Weiterverarbeitung im Sägewerk und für sein neues Leben als Palette. Die Maschine läuft alleine, erst wenn eine Charge Holz abgearbeitet ist, muss ein Mitarbeiter die neuen Stämme auflegen.

„Wir verwenden den ganzen Baum“, sagt Schlesselmann. Die Rinde würde zu Rindenmulch, die Späne zu Heizstoffen. „Wir nutzen die vermeintlichen Abfallprodukte auch für unsere eigene Wärmeproduktion“, sagt Schlesselmann. Viel davon bräuchten zum Beispiel die Trockenkammer, in denen die fertigen Paletten noch zwei Tage trocknen werden, ehe sie verwendet werden können. „Das machen wir zum einen, damit keine Insekten im Holz überleben und so exportiert werden können. Und zum anderen, damit das Holz nicht schimmelt“, sagt der Geschäftsführer. Er lagere außerdem schon vorgetrocknetes Holz, falls ein Kunde sehr spontan maßangefertigte Paletten brauche.

„Das kommt relativ häufig vor“, sagt Schlesselmann. Der Grund dafür: Viele Firmen warten darauf, dass sie die Paletten von den Kunden zurückbekommen. Ist das nicht der Fall, fällt dies häufig spontan auf. Der Schlesselmann'sche Betrieb arbeitet 24 Stunden am Tag, so sind auch die kurzfristigen Bestellungen fast immer erfüllbar.

Bevor allerdings die Paletten bei 80 Grad trocknen können, müssen sie im Sägewerk erst einmal hergestellt werden. Dafür werden die Baumstämme in einer großen Halle zunächst längs zersägt, bevor sie auf Dicke und Länge gebracht werden. Die Fließbänder laufen in einer immensen Geschwindigkeit: Vom Stamm zum Kantholz in dreißig Sekunden.

Auf Paletten gestapelt werden die Kanthölzer anschließend in die nächste Halle gefahren. Dort werden sie zusammengenagelt. Individuelle Größen, die in kleiner Stückzahl bestellt wurden, per Hand. Alles andere per Roboter. „Wir machen hier eigentlich alles außer Euro-Paletten“, erklärt Schlesselmann, während seine Arbeiter hinter ihm eine Palette nach der anderen zusammennageln. „Tschik, tschik, tschik“ trommeln die Nagelmaschinen. 78 Nägel halten eine Palette zusammen, 5000 davon werden hier täglich produziert. Rund 20 Tonnen Nägel werden bei Schlösselmanns in zwei Wochen verbraucht. „Meine Leute sind schnell, Akkordarbeit ist es aber nicht“, sagt der Chef.

Die fertigen Paletten kommen nach der Trocknung in die Lagerhalle. Meterhoch stapeln sie sich an beiden Längsseiten, in der Fahrgasse dazwischen werden überlange LKW beladen. Im Umkreis von 200 Kilometern werden die Produkte von den eigenen Fahrern ausgeliefert, alles was weiter weg ist, wird von einer Spedition übernommen.

Aber nicht nur für den Verkauf werden Paletten hergestellt. Die fünfte Generation, Ralf Schlesselmanns Sohn, strebt einen weiteren Geschäftsansatz an: Paletten-Möbel mit Steckvorrichtung. Für diese gibt es im Betrieb nun eine eigene Möbelwerkstatt. 2021 soll eine Möbel GmbH gegründet werden.