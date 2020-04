Franz-Josef Bode, Thela Wernstedt, Ralf Meister, und Martina Wenker mit Schildern „Krise gemeinsam meistern“ vor dem niedersächsischen Landtag (von links). (Julian Stratenschulte/dpa)

Alt, krank, stigmatisiert? Da ist der 67-Jährige mit einer schweren chronischen Bronchitis, der vor zwei Jahren einen Herzinfarkt erlitten hat. „Frau Doktor, wenn ich jetzt nachts Herzschmerzen bekomme, darf ich dann überhaupt noch ins Krankenhaus?“, fragt der Patient mit Blick auf seine doppelte Einordnung in eine Risikogruppe besorgt. „Natürlich, das ist Ihr gutes Recht, Sie müssen kommen“, antwortet seine Ärztin und wundert sich, wie der Mann auf so eine absurde Idee kommen könne. Der verweist verunsichert auf die Diskussionen um eine Quarantäne für alle Menschen über 60.

Da ist die 82-jährige topfitte Nachbarin, die plötzlich daran zweifelt, ob ihre Patientenverfügung in diesen Pandemie-Zeiten gültig bleibt. Und da ist der 87-jährige Senior, der im Krankenhaus einsam und verlassen seinem Krebsleiden erliegt. Die 82-jährige Ehefrau, die mit ihm seit 53 Jahren verheiratet war, durfte nicht mehr ans Sterbebett und würdevoll von ihrem Mann Abschied nehmen. „Was tun wir unseren alten und kranken Menschen hier an?“, fragt empört Niedersachsens Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker, die diese Beispiele persönlich erlebt hat.

Gerade in solch belastenden Situationen bräuchten die Betroffenen doch eine ganz besondere Zuwendung. Mit dem evangelischen Landesbischof Ralf Meister, seinem katholischen Kollegen Franz-Josef Bode aus dem Bistum Osnabrück und der SPD-Landtagsabgeordneten und Intensivmedizinerin Thela Wernstedt warnte Wenker am Mittwoch in Hannover vor den sozialen und medizinischen Folgen einer pauschalen Ausgrenzung von tatsächlichen oder vermeintlichen Risikogruppen.

„Das ist oft kein Schutz mehr, sondern Qual“, meinte die Kammerchefin. „Ich gucke mit Angst und Schrecken in die Alten- und Pflegeheime. Dort sitzen Hunderttausende von alten Menschen, oft gar nicht Covid-19-positiv, in ihren Einzelzimmern und dürfen nicht mehr raus, noch nicht mal bei Sonnenschein im Garten spazieren gehen.“

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass die rund 1400 Pflegeheime in Niedersachsen mit Tablets ausgestattet werden sollen, damit Pflegebedürftige per Video mit Ärzten und Angehörigen in Kontakt bleiben können. Das soll den Heimbewohnern einen persönlichen Austausch ermöglichen. Finanziert wird das 370.000 Euro teure Projekt zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von den Pflegekassen.

Mehr zum Thema Rund 80 Senioren- und Pflegeheimen in Niedersachsen betroffen Wie das Coronavirus das Leben im Seniorenheim verändert hat Auf liebevolle Berührungen von Angehörigen müssen Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen ... mehr »

Altenheime würden zu „sozialen Gettos“, um der Mehrheit der Bevölkerung und der Wirtschaft schneller Freiräume gewähren zu können, kritisierte Meister. „Hier verschieben sich ethische Standards.“ Jede Katalogisierung sei nicht hinnehmbar betone Bode. „Wir dürfen Menschen nicht in Schubladen stecken.“ Sonst sei man irgendwann in einer unsäglichen Debatte um „lebensunwertes Leben“. Für die Initiative warb Parlamentarierin Wernstedt für einen Ethikrat aus Experten der Ärzteschaft, Wohlfahrtsverbänden und Pflegekammer.

Dieses Gremium könne die Landesregierung bei Entscheidungen zur Corona-Krise beraten. Damit ließen sich Ungerechtigkeiten und soziale Schieflagen vermeiden. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) zeigte sich dem Vorschlag offen gegenüber. Natürlich dürfe man den Gesundheitsschutz nicht vernachlässigen, erklärte Wenker. Ihr Rezept, um die Altenheime wieder schrittweise für Besucher öffnen zu können: „Testen, testen, testen, testen.

Niedrigschwellig, konsequent und immer wieder. Alle drei, vier Tage, das Personal, die Betreuer und die Bewohner“, forderte die Medizinerin. „Dann gibt es keinen Grund mehr, dass ein virusfreier Senior sein Leben nicht mehr weiterleben darf.“ Bischof Bode befürwortete eine deutlich bessere Ausstattung mit Schutzkleidung, damit die Enkel wieder ihre Großeltern sehen können.

„Wir brauchen mehr Mut, mehr Initiative, mehr Ideen“, meinte Bischof Meister und brachte eine Lösung aus den Niederlanden ins Spiel. Dort stehen vor den Senioren-Häusern Container, in denen sich die älteren Herrschaften mit ihren Angehörigen für einen längeren Zeitraum treffen können – getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Reden, Spielen und Singen ist dort gut möglich.

Der Kirchenmann appellierte an Gesellschaft und Politik, die Würde der Menschen nicht untereinander abzuwägen, nicht einzelne Gruppen durch Rufe nach Quarantäne auszugrenzen. Das bedeute einen Rückfall in die finsteren Zeiten des Mittelalters, als missliebige Personen vor die Tore der Stadt verbannt worden seien. „Das darf nicht passieren.“