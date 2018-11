Es sei zwar bekannt, dass die CDU in der Vergangenheit mit Verfassungsschutzchefin Maren Brandenburger nicht immer zufrieden gewesen sei. „Aber das spielt jetzt keine Rolle.“ Pistorius sei Herr des Verfahrens, betonte Althusmann. Es sei die persönliche Entscheidung des Innenministers, welche Konsequenzen er daraus ziehe, die CDU werde das mittragen. Ein interner Ermittler des Innenministeriums will am Dienstag einen Bericht über die Panne beim niedersächsischen Geheimdienst vorlegen. In der vergangenen Woche hatte die Basisdemokratische Linke Göttingen einen 24-Jährigen namentlich benannt, der fast zwei Jahre lang linke Aktivisten ausspioniert haben soll.