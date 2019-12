Wenn 650 000 Lichter glühen, ist wieder Adventszeit in Calle. (Reuters/Fabian Bimmer)

Nachmittags um 17 Uhr in Calle, einem verträumten Örtchen irgendwo an der Kreisstraße zwischen Bücken und Asendorf in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. Rolf Vogt drückt den Schalter. Wie von Zauberhand leuchtet ein Las-Vegas-Schlitten auf, verwandelt sich der Schornstein in eine Lichterpalme, tropfen illuminierte Eiszapfen die Dachränder herunter. Was einen Augenblick vorher noch wie eine gewöhnliche Hausfassade ausgesehen hat, gleicht mittlerweile einem festlich illuminierten Knusperhäuschen. Das Weihnachtshaus zählt zu den größten in ganz Europa. Alle Jahre wieder pilgern in der Adventszeit scharenweise Besucher nach Calle und lassen sich von Rolf Vogts wunderbarer Weihnachtswelt verzaubern. Unter ihnen befinden sich auch zahlreiche „Wiederholungstäter“, die gleich mehrere Male die vorweihnachtliche Reise in das Caller Glitzerparadies antreten.

Begonnen hat alles im Milleniumsjahr 2000. „Als wir unseren Sohn und unsere Schwiegertochter in den USA besucht haben, war dort ein Haus schöner geschmückt als das andere“, schwärmt Rolf Vogt noch heute von seinen Impressionen aus Amerika. Seine Frau Nermin und er flogen spontan mit zwei Reisetaschen voller Weihnachtsbeleuchtung zurück nach Deutschland, begannen daraufhin mit dem Schmücken der heimischen Hausfassade. Ab diesem Zeitpunkt war es um den Rentner aus Calle geschehen – der Lichter-Virus hat ihn vollends infiziert. Wie elektrisiert macht er sich immer wieder aufs Neue an die Arbeit, steht sprichwörtlich ständig unter Strom, unter Starkstrom wohlgemerkt. Erst waren es 800 Lichter, im vergangenen Jahr hat Vogt dann die wichtige 500.000er-Marke geknackt. „Ich habe 2019 noch einmal um 120.000 Lichter aufgerüstet“, erzählt er stolz. Aktueller Stand am Weihnachtshaus: 650.000 Lichter.

Vornehmlich in den Niederlanden kauft der weihnachtsverrückte 72-Jährige Licht-Systeme auf. Im Baumarkt gebe es inzwischen einfach keine schönen Motive mehr, findet er. Manch ein glitzernder und blinkender Stern, den er dort noch vor Jahren ergattert habe, werde heute einfach nicht mehr hergestellt. Sein Traum sei es schon, eines Tages die Eine-Million-Lichter-Grenze zu knacken, gesteht Vogt.

Der Technikfuchs kann seine von einem Elektromeister überwachte Anlage – 60 Steckdosen, 5 Kilometer Leitungen – mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Obwohl er in den vergangenen Jahren viel auf LED-Lichter umgerüstet habe, verabschiede er sich davon aber mittlerweile wieder. „Diese Leuchtmittel sind einfach viel zu teuer und gehen im Vergleich zu Micro-Lichtern viel zu schnell kaputt“, berichtet Vogt von seinen Erfahrungen.

Steht ständig unter Strom: Rolf Vogt. (Björn Hake)

Der stolze Deko-König

Blaue Lichterketten schlängeln sich bis in die Wipfel der Tanne empor, Rentiere blinken und bewegen sich in der Gartenanlage, Lichterzweige verbreiten eine heimelige Vorweihnachtsstimmung. Weihnachtsmänner glühen vor sich hin, Sterne und Glocken erhellen den milden Winterabend, angestrahlte Torbögen wärmen mit ihrem Licht die Herzen der Besuchermassen. Nur das Leuchten in Rolf Vogts Augen, der stolze Blick des Deko-Königs, überstrahlt dieses bunte Spektakel noch.

Der Rentner hat im übertragenen Sinn immer alle Lampen an. Von Glühbirne zu Glühbirne wächst die Umdrehungsgeschwindigkeit seines häuslichen Stromzählers. Mittlerweile wird sein weihnachtliches Lichterhaus von zwei Starkstromkreisen gespeist. Ein Elektromeister überwacht die ganze Anlage. Kaum jemand außer Rolf kann sich noch in dem großen Kabelwirrwarr zurechtfinden. Im Schuppen, seinem „Herzstück“, läuft alles zusammen. 3500 Kabelbinder nennt der Caller inzwischen sein Eigen. „Am Schlimmsten ist es, sie später wieder abzumachen“, erzählt der gelernte Fenster- und Fassadenbauer. Deshalb lässt er auch im Sommer den Großteil der 650.000 Lichter an seinem Weihnachtshaus. „Ich bin jetzt 72 Jahre alt, da fällt es immer schwerer, aufs Dach zu steigen“, erzählt der Weihnachtsdeko-Fan aus der Grafschaft Hoya.

Klar, dass der Zählerstand bei ihm in der Adventszeit ordentlich nach oben schnellt. „Rund 3000 Euro kostet mich der Spaß pro Jahr“, verrät Vogt. Zuschüsse von seinem Stromversorger erhalte er dafür nicht. Durch die Einnahmen aus seinem kleinen Weihnachtsmarkt finanziert der Rentner sein kostspieliges Hobby. Muss er auch, denn 120.000 neue Lichter tauchen natürlich auch in der Stromrechnung auf.

Weitere Informationen

Das Weihnachtshaus von Rolf Vogt, Calle 32, öffnet noch bis einschließlich Silvester, außer Heiligabend, jeweils von 17 bis 21 Uhr seine Pforten.