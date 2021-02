Die angeklagte Frau spricht vor Prozessbeginn in der Stadthalle Verden mit ihrer Anwältin Daniela Post. (Sina Schuldt / dpa)

Schon bevor sie mit Stromkabeln an eine über 20 Kilogramm schwere Betonplatte gebunden und in die Weser geworfen wurde, muss die 19-Jährige ein Martyrium erlitten haben. Was die mutmaßlichen Mörder der psychisch schwer kranken Frau allein in den Tagen vor ihrem Tod angetan haben sollen, wird in der Anklageschrift ausführlich geschildert. Um sie komplett zu verlesen, benötigte die Erste Staatsanwältin Annette Marquardt am Montag beim Prozessauftakt in der Verdener Stadthalle fast eine halbe Stunde.

Ganz schnell ging dann dagegen die Abfrage, ob die drei Angeklagten sich zu den gravierenden Vorwürfen äußern wollen. Nein, weder die beiden Männer (40 und 53 Jahre) noch die Frau (39), die sich unter anderem wegen gemeinschaftlichen Mordes vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts verantworten müssen, würden sich äußern. „Keine Angaben“, hieß es von den Verteidigern. Ob das Schweigen über die gesamte Dauer des Verfahrens anhalten wird, bleibt vorerst offen. An diesem Mittwoch will die Kammer unter Vorsitz von Volker Stronczyk mit der Beweisaufnahme beginnen und die beiden ersten von bislang 40 geladenen Zeugen vernehmen.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Mehrfach wegen Erkrankung eines Angeklagten verschoben, hat der Start des Prozesses gegen das seit Juli vergangenen Jahres inhaftierte Trio aus Nienburg den erwarteten Medienrummel hervorgerufen. Das Interesse war so stark wie noch nie, seitdem das Landgericht gelegentlich für Verhandlungen mit vielen Beteiligten coronabedingt in die Veranstaltungshalle am Holzmarkt, nahe dem Bahnhof, umzieht. Dass der Prozess unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, bekamen auch einige Zuschauer zu spüren, die sich einer gründlichen Einlasskontrolle unterziehen mussten, ehe sie die separate Besuchertribüne betreten durften.

Unten richteten sich derweil Fernseh- und Fotokameras auf die eine Seitentür, durch die die drei Angeklagten nacheinander in den Saal geführt wurden – mit Fußfesseln und flankiert von Wachtmeistern. An der vorderen Tischreihe fand der 40-jährige seinen Platz, an der dahinter, mit weitem Abstand, der 53-jährige gebürtige Berliner und die 39-jährige Frau. Sie soll zur Tatzeit die Lebensgefährtin des jüngeren Mannes gewesen sein, der als Hauptangeklagter gilt. In seinem Wohnhaus sowie in einer Garage auf dem Nienburger Grundstück soll die 19-Jährige tagelang Torturen ausgesetzt gewesen sein, ehe ihre Peiniger zu dem Schluss gelangten, ihr Opfer müsse „beseitigt“ werden.

Umgesetzt haben sie ihren gemeinsam gefassten Plan laut Anklage am 9. April 2020. Zu diesem Zeitpunkt sei ihnen „endgültig klar“ gewesen, dass sie mit der jungen Frau „kein Geld mehr verdienen könnten“, so Staatsanwältin Annette Marquardt. Denn zum Geldverdienen sollte die 19-Jährige aus Schöningen (Kreis Helmstedt) eigentlich da sein. Zu diesem Zweck sollen die Männer sie am frühen 6. April ihrem bisherigen Zuhälter abgekauft haben – für 2000 Euro in bar und gegen den Erlass von 900 Euro Drogenschulden. Schon zwei Stunden nach dem nächtlichen „Geschäft“ auf einem Nienburger Parkplatz soll der 40-Jährige die Frau in einem einschlägigen Forum Freiern offeriert haben.

Ungeachtet ihres sich erkennbar verschlechternden Gesundheitszustandes soll die 19-Jährige, bei der eine ausgeprägte paranoide Schizophrenie bestand, noch an mindestens einen Mann vermittelt worden sein. Als die Angeklagten feststellten, dass sie für die Zwangsprostitution nicht mehr geeignet sei, sollen sie die Frau in das Haus des 40-Jährigen gebracht haben. Hier wurde sie nach den Ermittlungen zunächst von dessen Freundin „bewacht“, die ihr zwecks Ruhigstellung auch Cannabis gegeben haben soll. Als „die Lage sich zuspitzte“, soll sie die beiden Männer verständigt haben, die dafür sorgten, dass sich das Geschehen in die Garage verlagerte.

Geschlagen und geknebelt

Dort sei die 19-Jährige geschlagen und geknebelt worden, so Marquardt weiter. Man habe laute Musik angestellt, um die Schreie zu übertönen. Auch sei dem „hochgradig psychotischen“ Opfer ein Medikament verabreicht worden, „um Panikattacken zu dämpfen“. Zudem habe der 40-Jährige die Frau mindestens einmal heftig gewürgt. Allen drei Angeklagten sei gleichgültig gewesen, dass die 19-Jährige sterben könnte – „sie sahen sie nur als Objekt“. Ein Objekt, das sie schließlich loswerden wollten. Die angeklagte 39-Jährige soll unter anderem vorgeschlagen haben, die Frau gefesselt auf Bahngleise zu legen.

Gefesselt wurde das unbekleidete Opfer schließlich an eine Betonplatte; die Gehilfin der Männer „machte die Knoten“, hieß es. Ob sie auch dabei war, als die 19-Jährige bei Balge (Kreis Nienburg) über ein Brückengeländer in die Weser gestoßen wurde, ist fraglich. Bevor dies geschah, soll der 40-Jährige die Frau erneut gewürgt haben, „mit dem Ziel, sie zu töten“. In der Absicht, „sie sicher zu töten“, sei sie in den Fluss geworfen worden. Das Tatmotiv sei besonders verwerflich.

Ein Bruder der getöteten zweifachen Mutter tritt in dem bis Ende Juni terminierten Prozess als Nebenkläger auf.