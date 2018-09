Bielefeld

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Angeklagten droht Verwahrung

dpa

Bielefeld. Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Hille könnte für die Angeklagten am Ende die Sicherungsverwahrung stehen. Darauf hat der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann am zweiten Prozesstag am Donnerstag hingewiesen.