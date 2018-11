Der gebürtige Leipziger wurde zum Prozessauftakt aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in den frühen Morgenstunden des 8. Mai dieses Jahres durch ein Fenster in die Wohnung der Frau eingestiegen zu sein, ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt und sie trotz vehementer Gegenwehr sexuell missbraucht zu haben. Die 78-Jährige hatte Verletzungen am Mund sowie diverse Hämatome erlitten. Der Mann war zunächst entkommen, aber zwei Tage später vorläufig festgenommen worden. Er soll bereits wegen eines „vergleichbaren Delikts“ eine Gefängnisstrafe verbüßt haben.

Wie schon bei seiner polizeilichen Vernehmung, so gab der 42-jährige Kraftfahrer auch am Montag an, einen „Blackout“ gehabt zu haben und sich an nichts erinnern zu können. Im Ermittlungsverfahren hatte er angegeben, erst wieder zu Hause auf seinem Sofa zu sich gekommen zu sein. Der Mann soll ein Alkoholproblem haben und auch zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein.

Der Vorsitzende Richter appellierte an den Angeklagten, seine bisherigen Einlassungen bis zum nächsten Verhandlungstermin am Montag, 12. November, noch mal zu überdenken. Einige objektive Beweismittel sprächen für seine Täterschaft. Es gehe um ein außerordentlich „schambesetztes“ Delikt, so der Richter. „Mag sein, dass Sie deswegen nichts sagen wollen“.