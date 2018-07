Stuhr-Brinkum

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Anwohner setzen Einbrecher fest

Stephen Kraut

Stuhr-Brinkum. Ein 32-jähriger Einbrecher ist in Stuhr-Brinkum am frühen Montagmorgen von der Polizei gefasst worden – dank der Hilfe von Anwohnern. Das teilen die Ordnungshüter jetzt mit und beschreiben den Tathergang wie folgt: Gegen 1 Uhr drang der Mann gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus an der Wandelstraße ein.