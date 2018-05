Mai wieder städtische Josef-Hospital (JHD) hat zusammen mit seiner neuen Apotheke Antares aus Hamburg in diesem Monat dieses Prinzip eingeführt, um somit auch die Patientensicherheit zu erhöhen. Vorerst auf eigene Kosten. „Aber wir hoffen auf ein Nullsummenspiel“, sagt JHD-Geschäftsführer Florian Friedel. Und zwar dadurch, dass die Medikamentenverbräuche mittelfristig sinken werden.

Profitieren sollen aber vor allem die Patienten. Unter anderem haben die Stationsapotheker ein Auge auf den Verbrauch der Stationen. Das ist mit Blick auf die Mordserie des ehemaligen Pflegers Niels Högel vor 15 Jahren von großer Bedeutung. Dass der Verbrauch von dem von ihm als Mordwaffe eingesetzten Herzmedikaments Gilurytmal signifikant gestiegen war, wurde seinerzeit sogar registriert. Allerdings zogen alle Verantwortlichen die komplett falschen Schlüsse daraus. Die Antares-Apotheker sind zudem aber ein bis zwei Mal in der Woche in Delmenhorst im JHD und nehmen an den Visiten teil, um die Ärzte pharmazeutisch bei der Medikation zu beraten. So sollen zum Beispiel Überdosierungen ausgeschlossen oder Unverträglichkeiten verschiedener Medikamentenkombinationen gezielter identifiziert beziehungsweise auf die Gefahren von Nebenwirkungen hingewiesen werden.

Schließlich soll es auch Erleichterungen auf den Stationen für die Pflege bringen, weil Versorgungsassistenten der Apotheke künftig die Bestände kontrollieren und die Medikamentenschränke auffüllen. Das spart Zeit, weil Medikamente nicht mehr von der Pflege einzeln bestellt werden müssen.