„Sie leisten wertvolle Arbeit, werden dafür aber größtenteils sehr schlecht bezahlt“, sagte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel.

Die Zahlen, die die Landesregierung jetzt veröffentlichte, werfen ein Schlaglicht auf eine eher unübersichtliche Branche, deren Mitarbeiter oft unter prekären Bedingungen tätig sind. Mit mehr als 20 000 Honorarlehrkräften arbeiten besonders viele von ihnen an den Volkshochschulen und bei Landeseinrichtungen. Hinzu kommen an den Hochschulen und Universitäten mehrere Tausend Lehrbeauftragte, die meist für Versteuerung und Sozialabgaben selbst zuständig sind. Bei Niedersachsens 74 öffentlich und kommunal geförderten Musikschulen waren es im Vorjahr 1016 Teilzeitkräfte – ihnen stehen 1879 Pädagogen gegenüber, die fest angestellt sind. „Unsere Anfrage macht deutlich, dass in Niedersachsen sehr viele Honorarlehrkräfte im öffentlichen Auftrag tätig sind“, betonte Piel. Vor- und Nachbereitungszeiten der Pädagogen würden – anders als bei angestellten Lehrern – nicht vergütet, zudem entfalle das Honorar von im Schnitt etwa 25 Euro im Krankheitsfall vollständig. Auch an den Sozialversicherungsabgaben beteiligen sich die Einrichtungen häufig nicht oder nur zum Teil.