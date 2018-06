Auf der A1 zwischen Stuhr und Brinkum wird noch lange Zeit gebaut werden. Eine Herausforderung für die Bauarbeiter, die die Autobahn ihren Arbeitsplatz nennen.

Fugenschneider CF3000 bittet zum Einsatz: Miroslav Zivkovic vergrößtert die Dehnungsfugen auf der neuen A1. (Frank Thomas Koch)

Die Fahrbahn hat keine Chance. Der Boden bebt, wenn der Resonanzzertrümmerer es will. Seine Schwingungen sind zerstörerisch. Er hämmert, drischt auf die Betondecke ein. Ohne das schwere Gerät geht auf der Baustelle auf der A 1 zwischen Stuhr und Brinkum nichts voran. Auf 8,5 Kilometer Länge wird die Fahrbahn erneuert. In diesem Jahr steht der Abschnitt Richtung Hamburg an. Doch bevor der neue Beton kommt, muss der alte abgetragen werden.

Deshalb ziehen David und der Zertrümmerer ihre Runden. David ist Amerikaner – wie sein lärmender Begleiter. Der Bauarbeiter läuft ein Stück vor der Maschine und unterstützt seinen Kollegen auf dem Fahrersitz. Direkt neben ihm rasen Autos und Lkw vorbei. Der Verkehr auf der Autobahn zwischen Hamburg und Osnabrück muss weitergehen. Der Lärm ist aber ohnehin kaum zu hören, wenn der ­ohrenbetäubende Zertrümmerer naht und die Fahrbahn vibrieren lässt. Einen Gehörschutz trägt David nicht. Er ruft: „I’m used to it!“ Er sei daran gewöhnt. Als die Strecke geschafft ist, drehen die Männer um. Alles auf Anfang. Der nächste schmale Streifen steht an.

Die Frequenz der Einschläge zerstört die oberste Decke der Fahrbahn zu brüchigem Geröll. Der Untergrund darunter bleibt dagegen fest. „Wir wollten die Technik ausprobieren“, sagt Horst Behrmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Er leitet die Autobahnmeisterei Wildeshausen. Die A 1 von Brinkum bis Cloppenburg gehört zu seinem Gebiet. Mit Ingenieur Sven Klatte kontrolliert Behrmann die Arbeiten: von der Verkehrssicherung bis zur Fahrbahnmarkierung. Die Baustelle gehört zu den größten, die er in seiner Laufbahn begleitet hat.

Fräse trägt zerstörte Betondecke ab

Um die zertrümmerte Betondecke kümmert sich eine Fräse. Das poröse Material ist über ein Förderband direkt zur Abfahrt bereit. 1000 PS haben ihre Wirkung: Zwei Minuten dauert es, dann ist wieder ein Kipper gefüllt, der nächste Lkw schert aus der Warteschlange aus. In zwei Schichten wird abgetragen: Die oberen 20 Zentimeter werden wiederverwendet und zu neuem Beton, die tieferliegenden sechs Zentimeter müssen aufgrund des kontaminierten Untergrunds entsorgt werden.

Sand, Schutt und Stein sorgen für feinen Staubnebel. (Frank Thomas Koch)

Nun aber steht das Band der Fräse still. Zumindest eine kurze Pause gibt es für die Mitarbeiter am Gerät. Mittagszeit auf der Autobahn. Gleich nebenan rauscht der Verkehr. Tatsächlich bleiben nur ein paar Momente für das Schnitzel mit Senf. Gegessen wird schnellstmöglich: direkt aus dem Behälter im Stehen. Schließlich warten bereits sechs Lkw-Fahrer mit laufendem Motor auf die beiden Männer. „Ohne Mampf, kein Kampf“, sagt Bauleiter Dennis Huntemann. Er kontrolliert für die Firma Hartel aus Syke die Fräsarbeiten und hat die Mahlzeit angeliefert. Doch auf einer Baustelle dürften die Geräte nicht lange stillstehen – das sei einfach zu teuer.

Das Schnitzel ist noch nicht ganz vertilgt, da geht es schon wieder weiter für seine Kollegen. Ein sachtes Hupkonzert setzt ein: Der Fahrer auf der Fräse navigiert den Lkw vor ihm. Huntemann kennt die Gepflogenheiten. „Einmal hupen heißt stopp.“

Nächster Schritt folgt im Juni

Alles wird hier neu gemacht: An Brücken müssen Höcker entfernt werden, die Schutzplanken in der Mitte der A 1 werden ersetzt, ebenso die Lärmschutzwände. Und dann schließlich die Fahrbahn selbst: alles neu. Kontinuität aber bei einer Grundsatzfrage. „Wir bleiben bei Beton“, sagt Autobahnmeister Behrmann. Wegen der längeren Haltbarkeit habe man sich gegen Asphalt entschieden. „Außerdem benötigt man bei Glätte auf Schwarzdecke mehr Streusalz.“

Berge aus Stein: Auf dem Mischplatz gleich an der Baustelle wird der neue Beton angerührt. (Frank Thomas Koch)

Im Juni folgt der nächste Schritt. Dann wird der Betonfertiger auf dem zweiten Abschnitt auf der ganzen Breite der Fahrbahn von 15,25 Meter die neue Autobahn auftragen: eine Unterschicht, eine Oberschicht, dazu stabilisierend Dübel und Anker. Die Fahrbahn soll dann im Dezember fertig sein. Im Februar geht es mit der anderen Seite weiter. Zwei Jahre dauern die Arbeiten. Wetter und Technik – das sind die großen Unwägbarkeiten bei der Planung. Regen kann die ganze Baustelle zum Stillstand bringen. „Das heißt, dass wir nicht bauen können“, sagt Dieter Mück. Der gebürtige Wiener leitet die Bauarbeiten für die Firma Strabag. Zwei Stunden müsse der Beton trocknen, sonst spüle ihn der Regen kaputt und ­mache aus der Fahrbahn eine Mondlandschaft.

Wer die Baustelle betritt, muss nicht ohne Grund eine Warnweste tragen. Ständig wirbeln Sandwolken auf und hüllen alles in einen feinen Nebel. Auf der Fahrgasse rauschen Lkw vorbei. Acht Kilometer sind lang: So herrscht zugleich Hektik, während anderswo nichts und niemand zu sehen ist. Doch der Spaziergang auf der leeren Autobahn ist alles andere als erholsam.

Bauarbeiter müssen sich Beschimpfungen anhören

Im Wagen von Sven Klatte läuft die Klimaanlage auf Hochtouren. Er überwacht, dass die Pläne für die Großbaustelle auch eingehalten werden. Sein Dienstauto sehe nicht umsonst so aus: ziemlich eingestaubt. „Ich bin den ganzen Tag hier.“ Über den Mischplatz geht es für ihn durch eine Berglandschaft aus Stein auf die Baustelle. Grob, fein, noch feiner – die verschiedenen Körnungen, die hier lagern, werden später im Mischer zusammen mit Sand zu neuem Beton verarbeitet. Ein Lkw biegt auf die Baustelle. Der Untergrund knirscht in der Kurve unter seinem Gewicht. Im Führerhaus der Klassiker: Name auf Autokennzeichen. Thomas sorgt also für die riesige Staubwolke.

Die erste Bauphase ist bereits abgeschlossen. Etwa dort, wo die A 28 die A 1 trifft, liegt schon ein Abschnitt neue Autobahn. „Und was halten Sie von ihr?“, fragt Behrmann und befindet, „schön griffig. Das ist wichtig.“ Die Bauarbeiter Miroslav Zivkovic und Rainer Rathmann arbeiten an den Dehnungsfugen alle paar Meter. Sie werden mit einer Art Kreissäge vergrößert. Wann gewöhnt man sich an den Arbeitsplatz Autobahn? „Schnell“, sagt Zivkovic, „irgendwann ignoriert man den Verkehr.“ Wenn es nötig ist, werden die beiden auch nachts zum Dienst gerufen. Das sei in Ordnung. Schlimm sei es dagegen, wenn sich Stau neben ihnen bilde. „Ihr Arschlöcher“ oder „Warum seid ihr nicht zu Hause?“ – solche Sprüche riefen die Menschen aus ihren Autos und Lkw herüber. „Wir können uns sonst was anhören.“ Doch auch das scheinen sie akzeptiert zu haben. „Wir sind alte Hunde.

Klatte versucht, es mit Humor zu nehmen. Wenn er gefragt werde, was sein Beruf sei, sage er: Staumacher. Die Aggressivität gegen die Bauarbeiter sei jedoch groß. „Die Lkw-Fahrer hupen dich an und freuen sich, wenn du zusammenzuckst. Dann zeigen sie dir den Stinkefinger.“ Oft entstünde der Eindruck, es passiere nichts auf der Baustelle, sagt Ingenieur Klatte, weil streckenweise keine Arbeiten zu sehen sind. Doch es ­könne eben nur nach und nach gebaut werden. Tatsächlich sind bis zu 60 Mitarbeiter für Strabag auf der Baustelle im Einsatz.

Umleitungen sorgen auch für Staus in der Stadt

Vier Wochen allein dauerte die Umleitung des kompletten Verkehrs auf die Fahrbahn Richtung Osnabrück. Trotz der genauen Pläne: Immer wieder staut sich der Verkehr auf verengten A 1. Entlang der Baustelle ist eine Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde erlaubt, es gibt ein Überholverbot für Lkw. „Wenn man sich ganz normal verhält, dürfte es eigentlich keinen Unfall geben“, sagt Autobahnmeister Behrmann. Doch wenn der Abstand nicht gewahrt werde, gebe es leicht Auffahrunfälle. Außerdem seien schon Lkw von der Straße abgekommen, obwohl die Fahrspur breit genug sei. Die Staus seien vor allem dem hohen Verkehrsaufkommen geschuldet. Im Schnitt stünden die Fahrzeuge auf vier Kilometern Länge: morgens in Richtung Hamburg, abends in Richtung Osnabrück.

Autobahnmeister Horst Behrmann kontrolliert auf dem Handy, ob der Verkehr fließt oder steht. Kameras haben das permanent im Blick. (Frank Thomas Koch)

Umgeleitet wird unter anderem über die B 75 durch Bremen. Das sorgt für Staus in der Stadt. Von einem Verkehrschaos will Albert Seegers von der Polizeiinspektion Delmenhorst aber nicht sprechen: „Großen Stau gibt es nur, wenn es Unfälle gibt. Sonst fließt der Verkehr relativ problemlos.“ Doch die Umleitung über Bremen sei natürlich extrem schwierig. Oft gebe es schon auf der A 1 den Hinweis: „Umleitungsstrecke überlastet.“ Seegers ist sehr zufrieden, dass der Verkehr über zwei Spuren in jede Richtung umgeleitet wird nach der sogenannten 4+0-Führung. „Das ist aufwendiger und teuer, aber wesentlich sicherer. Es hilft, schwere Unfälle zu vermeiden.“

Beschwerden gab es nicht nur wegen des Staus, sondern auch schon wegen des Baulärms. Der Zertrümmerer sorgte bei Anwohnern für Unmut. Dass mitten in der Nacht auf Beton gehämmert wird, war aber ein Versehen, sagt Behrmann: „Der Kollege aus Amerika hatte noch Jetlag und dachte sich: Ich fang schon mal an.“

40 Millionen Euro Kosten

Die Fräse trägt die zerstörte Betondecke ab. Zeit für eine Mittagspause bleibt da kaum. Die oberste Schicht der Fahrbahn wird wiederverwendet. (Frank Thomas Koch)

Wegen der vielen Brummis habe die A 1 eine Verjüngungskur nötig. Die alte Fahrbahn sei 27 Jahre alt, sagt Behrmann. Insgesamt 40 Millionen Euro kostet die Erneuerung der beiden dreispurigen Fahrbahnen. 2018 soll es fast nahtlos mit der Gegenfahrbahn nach Osnabrück weitergehen, auf die derzeit der komplette Verkehr umgeleitet ist. Bisher liegt alles im Zeitplan. Mück, ­Klatte und Behrmann haben sich zur Besprechung in großer Runde getroffen. Alle 14 Tage kommen Beleuchter, Stauumleiter und Verkehrssicherer zusammen. Stimmungslage derzeit: optimistisch.

Der Bau ist komplex: Die Fahrspuren müssen eine Neigung haben, damit Regen abfließen kann. Zudem kreuzen Brücken die Strecke. „Wir müssen schauen, wie die Fahrbahn elegant an sie herangebaut wird“, sagt Mück vom Bauunternehmen Strabag. Wichtig sei, dass Ordnung auf der Baustelle herrsche. „Wenn jemand draußen arbeitet, geht er sehr leicht unter im Eifer des Gefechts.“ Wenn der Beton eingezogen werde, seien allein zwanzig Bauarbeiter beteiligt, fünfzehn Lkw-Fahrer währenddessen unterwegs, weitere Mitarbeiter an der Mischanlage. Eine Pause gibt es nicht: „Beton fährt immer durch. Sonst geht es nicht.“ Prinzipiell sei jede Unterbrechung der Decke zudem eine Qualitätseinbuße.

Zwei Tage braucht es für zwei Kilometer Autobahn. Zwei Jahre dauern dagegen die Arbeiten insgesamt. Geduld ist gefragt. Der Tanz der Maschinen auf Beton geht weiter.