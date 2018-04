Am Sonnabendnachmittag sei der Afghane mit einem Bekannten am Strandabschnitt ins Wasser gegangen und plötzlich verschwunden, sagte ein Polizeisprecher. Sofort seien Suchmaßnahmen eingeleitet worden – zunächst erfolglos. Am Sonntag hatten Leichenspürhunde am Ufer angeschlagen, doch Taucher fanden an der entsprechenden Stelle im Ufer nichts. Am Montag wurde die Suche dort fortgesetzt, bis die Spezialtaucher den Leichnam in dem Bereich entdeckten. Die genaue Identität des Toten sei noch nicht klar, aber es sei mit größter Wahrscheinlichkeit der Vermisste, hieß es von der Nordhorner Polizei.