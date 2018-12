Eine Besuchergruppe im Atommülllager Asse, zu der auch Olaf Lies gehörte. (Ole Spata /dpa)

Die metallische Frauenstimme der Messapparatur, in die man seine Hände stecken muss, zählt von 29 auf eins runter, dann kommt in 750 Meter Tiefe die beruhigende Botschaft: „Vielen Dank, keine Kontamination, treten Sie zurück.“ Danach bringt der Aufzug im Schacht Asse 2 die Besuchergruppe um Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Tempo 36 in anderthalb Minuten zurück über Tage. Dort oben bestätigt der mitgeführte „Personenalarm-Dosimeter“ die Strahlenfreiheit: 0,000 Millisievert –wie schon bei der Einfahrt in das marode ehemalige Salzbergwerk – zeigt das Minigerät an. „Durchtritt erlaubt“, verkündet der Monitor an der Wand.

Also alles gut in der absaufenden Atommüllkippe bei Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel), in der zwischen 1967 und 1978 fast 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen eingelagert oder vielmehr mit Schaufelbaggern reingeschüttet wurden? Wie es wirklich in den 13 zugemauerten Einlagerungskammern aussieht, lässt sich nur erahnen. Bislang gab es lediglich Probebohrungen in der Kammer 7 auf der 750-Meter-Sohle. Erste Auswertungen des Staubs auf den dort befindlichen Fässern haben kürzlich neben dem natürlichen Radionuklid Kalium 40 auch Spuren von Cäsium 137 und Blei 210, einem Zerfallsprodukt von Radon, ergeben.

Draußen soll davon laut dem neuen Betreiber, der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die im April 2017 die Verantwortung für das Bergwerk vom Bundesamt für Strahlenschutz übernommen hat, nichts ankommen: „Eine erhöhte Strahlenbelastung im Umfeld der Asse im Vergleich zu anderen Orten in Deutschland ist nicht feststellbar.“ Die Bürgerinitiativen vom Asse-Koordinationskreis trauen dieser Aussage allerdings nicht. Sie warnen vor dem Austritt an „erheblichen Mengen“ von Tritium, radioaktivem Kohlenstoff und Radon. Die Umgebungsüberwachung sei unzureichend, kritisiert Heike Wiegel vom Verein „AufpASSEn“ und fordert zusätzliche Messungen in zwei Teichen der Nachbarschaft sowie von Anreicherungen in Bäumen und in Wildtierzähnen.

Einig sind sich Betreiber, Bürgerinitiativen und der Besucher aus Hannover, die geplante „Rückholung“ der Fässer, also das Bergen des Strahlenmülls aus der Asse, mit Nachdruck voranzutreiben. Es ist ein Milliardenprojekt, und es eilt: Permanent dringt Wasser in das Bergwerk ein, droht es zu destabilisieren und im schlimmsten Fall zum Einsturz zu bringen. Waren es jahrelang 11 500 Liter täglich, strömen seit einigen Wochen 12 500 Liter rein. Die – weitgehend strahlenfreie – Salzlauge wird nach oben abgepumpt und in andere Bergwerke verfrachtet.

Das Volllaufen der Grube wird nicht ausgeschlossen

Theoretisch könne man täglich 500 000 Liter verkraften, sagt Bergbauingenieur Thomas Lautsch, technischer Geschäftsführer bei der BGE. „Da sind wir Gott sei Dank weit von entfernt.“ Den extremen Notfall, ein unkontrolliertes Volllaufen der Grube, mögen die Experten nicht ausschließen, Vorsorgepläne, die auch ein Gegenfluten von über Tage vorsehen, sind längst ausgetüftelt. Rund 600 Beschäftigte arbeiten im Rund-um-die-Uhr-Betrieb in der Anlage.

„Das ist das erschütterndste Beispiel fehlgeleiteter Industriepolitik für die Umwelt“, beklagt der SPD-Minister, mahnt aber dennoch „Sorgfalt vor Eile“ an. „Das ist hier ja kein Experimentierraum, in dem man einfach etwas ausprobieren kann.“ Es sei klar, dass man noch Jahre brauchen werde. BGE-Chef Stefan Studt kündigt immerhin für 2019 ein erstes Konzept für den Prozess an. Dieses müsse neben dem reinen Rausholen der 126 000 Behälter auch deren Aufarbeitung und Zwischenlagerung mit möglichen Varianten und Zeitplänen enthalten, fordert Ressortchef Lies. Die technischen Lösungen dafür sollten in der Region entwickelt und gebaut werden. So könne man zumindest einen gewissen Ausgleich für all die Belastungen durch die Asse schaffen.

Nötig ist auf jeden Fall ein ganz neuer, fünfter Schacht. Asse 1 und Asse 3 sind längst abgesoffen, Nummer 4, ursprünglich mal als Rettungsweg vorgesehen, ist ungeeignet, der aktuelle Schacht 2 viel zu klein für Maschinen und den Fässer-Transport nach oben. Probebohrungen für das Abteufen des Neuen sind erfolgt; als Standort haben sich die Verantwortlichen einen Punkt 200 Meter im Osten des bestehenden Bergwerks ausgeguckt. Genehmigung und Bau sollen in den nächsten Jahren geschehen, hofft Lautsch. „In der ersten Hälfte der 2030er-Jahre könnten wir dann mit der Rückholung starten.“

Wie die eigentliche Bergung vonstatten gehen könnte, lässt Lies sich per Video-Animation in 490 Metern über der Kammer 8 A erläutern. Hier lagert ein „Schüttkegel“, ein ungeordneter Haufen von 1301 Fässern, bis auf acht – allesamt gefüllt mit mittelradioaktiven Abfällen. In dem Filmchen nehmen ferngesteuerte Greiffahrzeuge die Behälter vom Stapel und packen sie auf ein Förderband mit einer Strahlenschleuse. „Wir messen jeden Krümel, damit kein kontaminiertes Salz ins Bergwerk gerät“, betont der BGE-Ingenieur und verweist auf den Gesundheitsschutz für seine Leute. Ob das Modell für alle Lagerkammertypen funktioniert, ob die Fässer angesichts von Korrosion noch handhabbar sind, mag Lautsch nicht garantieren. „Das können wir momentan noch nicht feststellen.“

Ein anderes Problem im Bergwerk wirkt dagegen geradezu klein. Von den 120 Fahrzeugen, die auf den serpentinenartigen Strecken zwischen den 490- und 750-Meter-Sohlen verkehren, werden 90 mit Dieselmotoren angetrieben. Stickoxide spielen also auch unter Tage eine Rolle, die Belastung der Luft wird ständig kontrolliert. Die Umstellung der Bergwerksflotte ist jedoch eingeleitet. Die BGE hat jüngst das erste batteriegetriebene Auto in Betrieb genommen – einen Elektro-Smart mit orangenen Warnleuchten.