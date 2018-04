Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus. Sie legt dem 49-jährigen Landschaftsgärtner aus Lingen zur Last, die 23-Jährige am 12. September 2015 vergewaltigt und umgebracht zu haben. Die Tat soll der schon mehrfach verurteilte Sexualstraftäter während eines Freigangs aus dem Maßregelvollzug in Bad Rehburg verübt haben. Er war erst im April 2016 unter dringendem Tatverdacht verhaftet worden.

In dem seit über sieben Monaten laufenden Prozess schweigt der Angeklagte beharrlich. Er hat sich auch einer Untersuchung durch den psychiatrischen Sachverständigen verweigert. Der Gutachter hat inzwischen erklärt, unabhängig davon, ob der Angeklagte die Berufsschülerin getötet habe, bestehe bei ihm eine hohe Wahrscheinlichkeit, weitere gewalttätige Sexualdelikte an Frauen zu begehen. Es seien die Voraussetzungen für die spätere Unterbringung in der Sicherungsverwahrung erfüllt. Diese könnte das Gericht auch im Falle einer Verurteilung wegen Totschlags anordnen.

Die beiden Verteidiger sind mit weiteren Beweisanträgen gescheitert. Sie wollen nach wie vor untersucht haben, ob nicht auch eine bislang unbekannte Person die 23-Jährige getötet haben könnte. Ob sie ihre Bemühungen fortsetzen, blieb am 31. Verhandlungstag offen. Die Kammer legte Staatsanwaltschaft und Verteidigung nahe, sich für die kommende Woche auf die Plädoyers einzustellen. Ein Urteil könnte dann am 16. Juni verkündet werden.