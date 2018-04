Der Rotsteiß- oder auch Hellschnabel-Arassari ist einer, den man bei einer ungezwungenen Blaubeerfütterung im Weltvogelpark näher kennenlernen kann. (FOTOS: Dustin Weiss)

Walsrode. Gänsegeier Günther? Klingt nicht nach einem, dem der Erfolg schon als Küken ins Nest gelegt worden wäre. Eher schon nach einem schrägen Vogel. Aber von wegen: Günni, wie ihn Fans und seine Trainer im Weltvogelpark Walsrode nennen, ist aktuell der Star der täglichen Flugshows. Eine auf Günnis Rücken befestigte Kamera zeichnet seinen Geiersturzflug auf. Mit etwas Glück erkennen sich die Zuschauer später auf der Leinwand wieder – wie sie mit eingezogenem Kopf in der Einflugschneise gesessen haben. Mit Günthers Hilfe will der Park die Vögel den Menschen näher bringen.

Gänsegeier sind vom Aussterben bedroht. Sie und andere Geier werden in Afrika in großem Stil von Wilderern vergiftet, damit die Vögel nicht verräterisch über den Kadavern illegal getöteter Wildtiere kreisen, erfahren die Zuschauer. „Es geht uns ja immer darum, ein Verhältnis zwischen Mensch und Vogel herzustellen, auch, um die Schutzbedürftigkeit dieser wunderbaren Geschöpfe zu vermitteln“, sagt Weltvogelpark-Chef Geer Scheres. Vögel vom Kaliber eines Günni sind beeindruckend – obwohl der Gänsegeier den Film-Job von einem größeren Vogel übernommen hat. Andenkondor Chico sei im Training nicht so erfolgreich gewesen, lässt Trainer German Alonso durchblicken. Chico ist mit seinen 3,20 Metern Flügelspannweite noch imposanter und einer von vielleicht noch 10 000 seiner Art weltweit. In Walsrode hat er eine Lebenserwartung von bis zu 60 Jahren.

Aber was zählt, ist nicht das Größer, Schneller, Älter, sondern der Kontakt zu den Vögeln – und der ist oft genug flüchtig und scheu: Die zarten Flieger passen auf sich auf. Und vor gefiederten Giganten haben die Menschen zu Recht Respekt. Kondorkuscheln? Wohl eher nicht. Gut, dass es die Loris gibt.

Die kleinen bunten Papageien in der „australischen Erlebnislandschaft“ Toowoomba, einer von mehreren Freiflughallen, verkörpern da bestens das Programm des Weltvogelparks: „Ganz nah und mittendrin“, unter diesem Titel wird neuerdings ein Schwerpunkt auf das Thema Tuchfühlung gelegt: Die zutraulichen Loris sind schon daran gewöhnt. Sie lassen sich auf den Armen oder Köpfen von Besuchern nieder, die einen Becher Nektar erstanden haben. Nicht nur Kinder finden es toll, so umschwärmt zu werden und staunen, wie die Vögel den kleinen Becher mit ihren schwarzen Zungen restlos leer lecken.

Neuerdings gibt es noch weitere Stationen abseits der spektakulären und lehrreichen Flugshows, die einen möglichst direkten Kontakt von Vogel und Mensch ermöglichen sollen. German Alonso und seine fünf Trainerkollegen haben für jeden ihrer Schau-Flieger etwas in der Tasche: Rindfleisch, Küken, Maus, Mehlwürmer, Hering, Rotfeder – und Sonnenblumenkerne, um ausflugsfreudige Papageien aus dem Baum zu locken. Die Dressur funktioniert übers Futter – sofern die Vögel Lust auf ein Häppchen haben. Loris nehmen offenbar stets gern ein Schlückchen. Pinguine und Pelikane bekommen ihre Fischmahlzeiten zu festen Zeiten – und können gestreichelt werden, während eine oder einer der zehn Park-Ranger dabei ist und erklärt, wie man sich den Vögeln nähert, ohne sie und sich selbst zu erschrecken

Eine weitere Kontaktstation ist Hennihausen, „ein großer neuer Streichelbereich“ mit jungen Hühnern und Laufenten, die ebenfalls gefüttert und gestreichelt werden dürfen, sofern sie wollen. Sie sind Eigengewächse des Parks und von klein auf an Menschen gewöhnt, aber: „Auch hier können sich die Vögel – wenn ihnen der Trubel dann doch zu viel wird – in geschützte Bereiche zurückziehen“, darauf legt nicht nur Show- und Edutainment-Leiter German Alonso großen Wert.

Unterhaltsame Wissensvermittlung verspricht auch die neue Hallenschau unter dem Motto „Die Evolution des Fliegens. Hier kommen Zuschauer nicht nur Vögeln, sondern auch Flughörnchen, einem Flughund und Reptilien nahe, wenn sie wollen. Freiwilligkeit gilt für alle. Auch für die kleineren Verwandten des Riesentukans, der, in Walsrode nachgezüchtet, seit Jahrzehnten Wappenvogel des Parks ist. Die kleineren Vertreter der Gattung, Krauskopf-, Hellschnabel-, Rotkopf-, Blaukehl- und Braunohr-Arassaris, haben viel weniger mächtige Schnäbel und können in einem begehbaren Gehege mit Blaubeeren gefüttert werden. Rangerin Lisa Renken hilft, Kontakt zu schließen und die Arassaris zu unterscheiden. Wer hier gut aufpasst, hat schon einen von acht Punkten bei der Park-Rallye gutgemacht.

Auch der Jungle-Trail ist Rallye-Station, und die Gäste müssen selbst herausfinden, ob es dabei um den Langlappen-Schirmvogel, die Kron- oder die Dolchstichtaube geht oder vielleicht doch um die zahlreichen Spatzen, die sich – wegen der wohligen Wärme, des Futters und der anregenden Gesellschaft – in die Tropenhalle gemogelt haben?

Sogar zu den kleinsten Vögeln im Park, den Kolibris, die ein eigenes Haus samt Zucht- und Arterhaltungsstation bevölkern, soll intensiverer Kontakt möglich werden. Schon jetzt ist Erstaunliches über sie zu erfahren: Die Vögel sind darauf angewiesen, alle 15 Minuten Nahrung aufzunehmen. „Sonst fallen sie einfach um. Die Nacht verbringen Kolibris in einer Art Winterstarre“, sagt Janina Buse, Sprecherin des Weltvogelparks. Wie Mensch und Kolibri einander näher gebracht werden, sei noch nicht ganz klar, „aber ich bin sicher, es wird klappen“. Hier das Ei des Columbus zu finden, ist für die Profis vielleicht keine große Sache. Aber das Ei eines Kolibris ist winzig. So klein wie ein Drops, der schon halb gelutscht ist.