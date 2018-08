Heideblütenfest

Auftakt ohne Feuerwerk

Peer Körner

Amelinghausen. In Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) beginnt am Sonnabend die Zeit der Heideblütenfeste. Das traditionelle Feuerwerk bei der Eröffnungsfeier am Lopausee fällt wegen der lang anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr aus.