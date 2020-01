Hannover. Im Untreue-Prozess um die Rathausaffäre von Hannover hat der Leiter der Kommunalaufsicht im niedersächsischen Innenministerium abgestritten, jemals sein Okay zu den illegalen Gehaltsaufschlägen für den Chef der Feuerwehr sowie den Büroleiter von Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD), Frank Herbert, gegeben zu haben. „In meinen Gesprächen mit der Stadt ging es nie um Zulagen“, sagte der Spitzenbeamte Alexander Götz am Mittwoch als Zeuge vor dem Landgericht. Der angeklagte Ex-Personaldezernent Harald Härke blieb dagegen bei seiner Version, dass das Innenministerium selbst die Zahlung von Zuschlägen in Spiel gebracht habe.

Der eklatante Widerspruch spielt in dem Verfahren eine zentrale Rolle. Schostok und sein Vertrauter Herbert geben nämlich an, auf die Angaben von Härke, dass alles mit der Kommunalaufsicht ordnungsgemäß abgesprochen sei, vertraut zu haben. Der Ex-OB und der Ex-Personaldezernent müssen sich seit Dezember vor der 18. Großen Strafkammer für die dubiosen Zahlungen wegen schwerer Untreue zulasten der Stadtkasse verantworten, Herbert als Profiteur wegen der Anstiftung dazu. Der ehemalige Büroleiter kassierte zwischen April 2015 und Mai 2018 fast 50 000 Euro zu viel, der Betrag entsprach der Differenz zwischen der Herbert zustehenden Besoldungsgruppe B 2 zu der von ihm einforderten Stufe B 5. Der inzwischen pensionierte Leiter der städtischen Berufsfeuerwehr bekam 14 600 Euro Aufschlag.

Wegen neuer Aufgaben und höherer Verantwortung sollte der oberste Brandbekämpfer eigentlich von B 2 auf B 3 hochgehievt werden. Die Stadt reichte damals dazu auch einen entsprechenden Antrag beim Finanzministerium ein. Doch die Anfang 2015 mit einer Prüfung beauftragte Kommunalaufsicht lehnte laut ihres Chefs „aus besoldungsstrukturellen Erwägungen“ die Höhergruppierung ab. In vergleichbaren Großstädten anderer Bundesländer gab es für Feuerwehr-Leiter ebenfalls meist nur B 2, im Rathaus war deshalb intern schon von einer „Lex Hannover“ die Rede.

Götz berichtete vor Gericht, dass er dieses negative Prüfergebnis der Rathausspitze unter anderem während seines Antrittsbesuchs beim Oberbürgermeister im Sommer 2015 kommuniziert habe. Dabei habe er in einem Telefonat Härke auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Stadt in eigener Verantwortung für den Feuerwehrchef eine weitere Position eines Wahlbeamten, sprich eines Dezernenten, schaffen könne. Diesem hätte dann durchaus eine höhere Besoldung zugestanden. Über weitere Möglichkeiten, versicherte der Zeuge auf mehrmalige Nachfragen des Vorsitzenden Richters Patrick Gerberding, sei ebenso wenig gesprochen worden wie über die gesamte Angelegenheit Herbert. „Zulagen waren kein Thema.“ Sie wären auch verboten gewesen: Gehaltszuschläge, auch Mehrarbeitsvergütungen, sind für B-Beamte gesetzlich ausgeschlossen.

Dass die Kommunalaufsicht schon im Februar 2015 von der CDU-Stadtfraktion eine Ratshausdrucksache, in der sich ein deutlicher Hinweis auf eine Gehaltserhöhung von 15 500 Euro jährlich für den Büroleiter findet, mit der Bitte um Prüfung zugeschickt bekommen hat, blieb vor Gericht außen vor. Allerdings lag dieser Vorgang, der damals keine Konsequenzen auslöste, noch vor dem Amtsantritt des neuen Leiters.

Härke stellte in einer persönlichen Erklärung seine Telefonate mit Götz ganz anders dar. Was passiere denn mit dem bereits bereitgestellten Geld, wenn die Stadt ihren Antrag auf Höherstufung des Feuerwehrchefs zurückziehe, habe er den Leiter der Kommunalaufsicht gefragt. „Das können Sie doch als Zulage zahlen“, habe dieser dann geantwortet, berichtete der ehemalige Personaldezernent. Diese Version findet sich auch in einem schriftlichen Vermerk und in Herberts Personalakte wieder. Das Gericht ließ sich allerdings nicht anmerken, was es von dieser Aussage hielt.

Der frühere Feuerwehrchef erklärte als Zeuge, auch er habe Härke 2015 so verstanden, dass seine Zuschläge mit dem Innenministerium abgestimmt seien. Auf seine Nachfrage, ob dies rechtlich auch in Ordnung sei, habe der Dezernent ihm damals mitgeteilt, dass er sich „um die Rechtmäßigkeit keine Gedanken machen“ solle. Umso mehr sei er dann überrascht gewesen, als die Affäre hochgekocht sei. „Mir war das äußerst peinlich.“ Es sei der falsche Eindruck entstanden, der Leiter der Feuerwehr habe sich unzulässig bereichern wollen. Die zu viel erhaltenen 14 600 Euro habe er „selbstverständlich“ sofort zurückgezahlt.

Mit dem Oberbürgermeister habe er seine Angelegenheit nie erörtert, beteuerte der heute 60-Jährige. Und noch eine Aussage war dem Zeugen offenbar äußerst wichtig. Er fühle sich völlig zu Unrecht mit Büroleiter Herbert in einen Topf geworfen. „Ich habe nie offensiv eine Zulage eingefordert. Mein Sachverhalt ist ein ganz anderer.“