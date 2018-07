Molkerei in Zeven

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Austritt von giftigem Ammoniak sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Am Mittwoch ist bei einer Molkerei in Zeven Ammoniak ausgetreten. Der giftige Stoff flutete eine Lagerhalle - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.