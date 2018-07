Bei dem Unfall erlitt ein achtjähriges Mädchen einen Schock und musste von den Rettungskräften behandelt werden. (dpa)

Mit dem Schrecken davongekommen: Eine 49-jährige Frau hat am Dienstag die Kontrolle über ihr Auto verloren und im Landkreis Rotenburg den Holzzaun einer Familie durchbrochen und nur knapp zwei Mädchen in einem Zelt verfehlt. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau war auf der Bleckwedeler Straße in Visselhövede gegen 21 Uhr unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte auf die linke Fahrbahnseite und durchschlug den Holzzaun. Das Auto hob ab, überschlug sich und landete auf dem Dach liegend direkt neben dem Zelt, in dem zwei Mädchen im Alter von acht und elf Jahren spielten. Beide Kinder blieben unverletzt.

Die Achtjährige erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Die Unfallverursacherin blieb ebenfalls unverletzt und wurde zur Beobachtung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Im Gespräch mit der Frau stellten die Polizisten noch im Rettungswagen deutlichen Alkoholgeruch in ihrem Atem fest. Ein Test bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten nahmen der 49-Jährigen im Krankenhaus der Führerschein ab. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. (ias)