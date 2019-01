Ein Insasse stirbt

Auto rollt in Hafenbecken in Wilhelmshaven

Ein Auto ist am Sonntag in Wilhelmshaven in ein Hafenbecken gerollt und untergegangen. Darin saßen ein Mann und eine Frau.